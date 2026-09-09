MetLife e Revolut unem-se para Seguro de Proteção de Crédito em Portugal

A seguradora MetLife e a fintech Revolut fecharam uma parceria para disponibilizar um Seguro de Proteção de Crédito aos clientes da plataforma de serviços financeiros. A nova cobertura opcional estará disponível em Portugal, Espanha, França e Roménia, avançam em comunicado.

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O seguro, acessível através da aplicação da Revolut, conta com dois pacotes distintos. O pacote base cobre morte, invalidez temporária ou permanente e hospitalização, garantindo o pagamento de 100% do capital em dívida em caso de morte ou invalidez total permanente, e até 12 prestações do crédito em caso de hospitalização ou invalidez temporária. Já o pacote completo adiciona a estas coberturas a proteção contra desemprego involuntário.

A distribuição no mercado nacional será efetuada pela Revolut Insurance Europe UAB, mediadora de seguros com sede na Lituânia, ao abrigo do regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).

David Tirado, Chief Commercial Executive da Revolut, salienta que a medida visa dar “tranquilidade” aos clientes, garantindo apoio financeiro perante “eventos de vida inesperados”. Por sua vez, Nuria Garcia, Presidente Regional da MetLife EMEA, destaca que a aliança “combina a inovação digital e a base de clientes da Revolut com a especialização da MetLife em seguros, respondendo à procura crescente por soluções integradas no processo de contratação”.

A Revolut é uma fintech global sediada no Reino Unido com mais de 80 milhões de clientes. Já a MetLife é uma multinacional de serviços financeiros especializada em seguros de vida, proteção pessoal, pensões, benefícios para empresas e trabalhadores, e gestão de ativos, presente em mais de 40 mercados a nível global.