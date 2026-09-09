Montenegro ‘culpa’ governos de Costa por maus resultados dos alunos no PISA
Luís Montenegro atribui parte da responsabilidade pelos maus resultados de Portugal no PISA às decisões tomadas ao longo dos anos, numa crítica ao anterior Governo socialista.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, atribuiu esta quarta-feira os maus resultados dos alunos portugueses no estudo internacional PISA a “decisões políticas que também não foram as melhores”, numa referência ao anterior Governo socialista, liderado por António Costa.
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“Os resultados a que o país chegou tiveram explicações nas decisões que foram tomadas ao longo dos anos”, afirmou o primeiro-ministro na sessão solene após o Conselho de Ministros, realizado na nova Universidade Politécnica de Bragança.
Montenegro considerou que “o resultado obtido não foi melhor” porque “as decisões também não terão sido as melhores”.
“Fomos confrontados, e temos vindo a ser confrontados, com a diminuição dos resultados nos sistemas de avaliação internacional, nomeadamente com os resultados do PISA relativamente a 2025″, disse Montenegro, defendendo uma reflexão sobre os resultados.
De acordo com os resultados do PISA divulgados na terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), “na Leitura e na Matemática, as quebras recentes [registadas em Portugal] prolongam reduções anteriores (observadas entre 2015 e 2022)”, e os “resultados mais recentes aproximam-se dos níveis observados em 2006 nas três matérias [incluindo Ciências], revertendo completamente ganhos alcançados anteriormente”.
Depois de conhecidos os resultados, o Governo rejeitou responsabilidades políticas pelos maus resultados dos alunos no PISA. “Estamos a falar de resultados que são históricos, mas no sentido negativo”, lamentou o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.
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