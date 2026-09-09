Montenegro ‘culpa’ governos de Costa por maus resultados dos alunos no PISA

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, atribuiu esta quarta-feira os maus resultados dos alunos portugueses no estudo internacional PISA a “decisões políticas que também não foram as melhores”, numa referência ao anterior Governo socialista, liderado por António Costa.

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“Os resultados a que o país chegou tiveram explicações nas decisões que foram tomadas ao longo dos anos”, afirmou o primeiro-ministro na sessão solene após o Conselho de Ministros, realizado na nova Universidade Politécnica de Bragança.

Montenegro considerou que “o resultado obtido não foi melhor” porque “as decisões também não terão sido as melhores”.

“Fomos confrontados, e temos vindo a ser confrontados, com a diminuição dos resultados nos sistemas de avaliação internacional, nomeadamente com os resultados do PISA relativamente a 2025″, disse Montenegro, defendendo uma reflexão sobre os resultados.

De acordo com os resultados do PISA divulgados na terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), “na Leitura e na Matemática, as quebras recentes [registadas em Portugal] prolongam reduções anteriores (observadas entre 2015 e 2022)”, e os “resultados mais recentes aproximam-se dos níveis observados em 2006 nas três matérias [incluindo Ciências], revertendo completamente ganhos alcançados anteriormente”.

Depois de conhecidos os resultados, o Governo rejeitou responsabilidades políticas pelos maus resultados dos alunos no PISA. “Estamos a falar de resultados que são históricos, mas no sentido negativo”, lamentou o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.