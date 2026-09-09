Nove voos para Londres cancelados em Portugal devido a falha no controlo aéreo britânico

A falha técnica que afeta o sistema de controlo de tráfego aéreo britânico levou hoje ao cancelamento de nove ligações entre Londres e os aeroportos nacionais, dos pelo menos 250 voos afetados no Reino Unido.

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Pelas 09:30 (hora continental), contavam-se nove voos cancelados para Londres, nos aeroportos de Lisboa e Faro, de acordo com o ‘site’ da ANA-Aeroportos de Portugal.

A essa hora não se registavam cancelamentos para Londres no aeroporto do Porto.

Na origem dos cancelamentos está uma falha técnica no sistema de processamento da operadora de controlo de tráfego aéreo NATS.

A falha foi detetada na terça-feira, obrigando ao cancelamento de cerca de 1.300 voos nos principais aeroportos britânicos, depois foi reparada e hoje está novamente com problemas.

Os dados mais recentes do portal de monitorização FlightRadar24 indicam que, até ao início da manhã, tinham sido cancelados 246 voos em Heathrow, o maior aeroporto do país e o mais movimentado da Europa, e várias dezenas em Gatwick, sendo que o número deverá aumentar ao longo do dia.

Em Heathrow, no oeste de Londres, as interrupções persistem hoje enquanto as companhias aéreas realocam aeronaves e tripulações, e, por isso, pediu aos passageiros que se dirijam aos terminais apenas se os seus voos estiverem confirmados.

O aeroporto de Gatwick, a sul de Londres, alertou que o regresso completo às operações normais “levará tempo” e aconselhou os passageiros a contactar as suas companhias aéreas.

A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, membro do Partido Trabalhista, convocou o CEO da NATS, Martin Wolfe, para uma reunião.

Wolfe pediu desculpa pelo impacto da interrupção, que afetou dezenas de milhares de passageiros, e indicou que está em curso uma investigação.

A NATS, operadora britânica de controlo de tráfego aéreo, 49% estatal, presta serviços em 15 aeroportos do Reino Unido, incluindo Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo e Glasgow.