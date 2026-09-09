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Nuno Lima da Luz e Helder M. Mourato reforçam equipa da EY Law

Nuno Lima da Luz reforça a equipa de Digital Law e Helder M. Mourato as equipa de M&A e Finance & Projects, ambos na qualidade de associate partners.

A EY Law reforçou a equipa de Digital Law com Nuno Lima da Luz e a equipa de M&A e Finance & Projects como Helder M. Mourato, ambos na qualidade de associate partners.

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“A integração do Nuno e do Helder traduz a nossa aposta em profissionais com experiência, especialização e percursos de excelência, capazes de assumir responsabilidades de liderança e de reforçar imediatamente a nossa capacidade de resposta”, refere em comunicado o managing partner João Nóbrega.

Transitando da Cuatrecasas, Nuno Lima da Luz vai coordenar e reforçar a área de Digital Law. Segundo a firma, a sua integração permitirá também “consolidar e desenvolver a prática de TMT”. O seu percurso abrange diversas áreas do direito da tecnologia e das telecomunicações, incluindo proteção de dados, cibersegurança, comércio eletrónico, Web3, tokenização e criptoativos.

Já Helder M. Mourato, que transita da Morais Leitão, vai reforçar as equipas de M&A, liderada por Sara Reis, e de Finance & Projects, liderada por Bruno Azevedo Rodrigues, com foco em operações de investimento, aquisição e financiamento nos setores da energia e das infraestruturas. A sua experiência inclui operações societárias, aquisições e alienações, reestruturações empresariais, parcerias comerciais e matérias regulatórias ligadas ao setor energético.

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