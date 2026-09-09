Polónia garante 3,4 mil milhões de euros em financiamento militar dos EUA

A Polónia garantiu 3,4 mil milhões de euros em financiamento militar dos Estados Unidos, através do programa Foreign Military Financing (FMF), num acordo que prevê reforçar as Forças Armadas polacas e o flanco leste da NATO. É o sexto entre Varsóvia e Washington ao abrigo deste mecanismo e eleva para mais de 17 mil milhões de euros o financiamento garantido através do programa, segundo responsáveis polacos.

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O FMF permite aos Estados Unidos disponibilizar garantias de crédito para apoiar a aquisição de equipamento militar norte-americano por países parceiros.

O ministro polaco da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, defendeu que o financiamento vai acelerar a execução de contratos de aquisição já existentes, incluindo os relacionados com os helicópteros de ataque Apache. Em agosto, o país assinou acordos com a Boeing para criar o maior centro europeu de manutenção destes helicópteros, apoiando não só a frota polaca, mas também helicópteros adquiridos por outros países europeus.

“A Polónia quer ser e é um hub para empresas de defesa norte-americanas na Europa. Acreditamos que uma defesa bem estruturada do flanco leste da NATO não pode ser feita sem equipamentos e sem o apoio americano. Estou convencida de que encontraremos um modelo de cooperação que será o melhor para a nossa segurança comum”, afirmou Magdalena Sobkowiak, secretária de Estado no Ministério da Defesa polaco, citada pelo Euractiv.

A responsável polaca vincou ainda que o apoio dos EUA e uma maior responsabilidade europeia na defesa são objetivos complementares, acrescentando que o programa SAFE, da União Europeia (UE) – Polónia foi o primeiro país a receber a primeira tranche, de 6,6 mil milhões de euros – pode funcionar em paralelo com o financiamento norte-americano.

O país garantiu um montante de 43,7 mil milhões de euros através do SAFE, a maior dotação atribuída a um único país no âmbito do programa europeu de 150 mil milhões de euros. Varsóvia já assinou contratos para adquirir camiões, tanques e munições de ataque produzidos por empresas polacas.

A Polónia é atualmente o segundo maior gastador em defesa da NATO e deverá canalizar este ano 4,68% do PIB para despesa militar, de acordo com os dados mais recentes da Aliança citados pelo Euractiv.

O novo acordo reforça assim a aposta de Varsóvia no equipamento norte-americano, ao mesmo tempo que o país procura conjugar esse apoio com os instrumentos europeus destinados a acelerar o investimento na sua indústria e nas capacidades de defesa, melhorando as capacidades de resposta face às ameaças de Moscovo.