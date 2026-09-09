Portuguesa DeepNeuronic comprada pela Motorola Solutions
Com esta aquisição, a empresa sediada na Covilhã passa a estar integrada na rede da Motorola Solutions. A atual equipa de 17 pessoas transita para a nova fase.
A portuguesa DeepNeuronic, tecnológica portuguesa de inteligência artificial (IA) que desenvolve software que converte câmaras comuns em sistemas de análise em tempo real, foi adquirida pela Motorola Solutions. O valor da operação não foi divulgado.
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Constituída há cinco anos por Vasco Lopes e Bruno Degardin, a startup usa IA para fazer análise de vídeo em tempo real. O software analisa as imagens no momento em que são captadas por câmaras instaladas em infraestruturas, “interpreta o contexto de cada situação e transforma o vídeo em informação operacional imediata, permitindo às organizações agir enquanto o incidente decorre, e não apenas reconstituí-lo mais tarde”, detalha a empresa.
Atualmente, a tecnologia da empresa já opera em aeroportos, pontes, autoestradas, postos de combustível, unidades industriais e espaços comerciais, com carteira de clientes em Portugal, em infraestruturas rodoviárias concessionadas e unidades fabris. No Brasil, onde a empresa tem uma subsidiária, o software permite acompanhar operações de mobilidade e segurança.
Com esta aquisição, a empresa sediada na Covilhã passa a estar integrada na rede da Motorola Solutions. Esta tem vindo a reforçar o seu portefólio de comunicações críticas, vídeo e controlo de acessos por via de aquisições, sendo que a compra da DeepNeuronic insere-se nessa estratégia de crescimento.
A tecnologia desenvolvida será incorporada na Avigilon, a plataforma de vídeo segurança da Motorola Solutions, ficando disponível para uma base de clientes que se estende por mais de 100 países.
A equipa de 17 pessoas da startup portuguesa transita para a Motorola Solutions, mantendo-se na Covilhã com parte da equipa remota, integrando a rede global de desenvolvimento da multinacional, adianta Vasco Lopes, cofundador da empresa ao ECO/eRadar.
Desde a sua fundação em 2021, a DeepNeuronic levantou mais de 2,5 milhões de euros junto de business angels e fundos de capital de risco, tendo ainda alguns projetos financiados por fundos europeus.
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Portuguesa DeepNeuronic comprada pela Motorola Solutions
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