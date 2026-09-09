“Rei dos Frangos” tem vários interessados nas suas ações do Benfica
Em declarações à Bloomberg, José António dos Santos revelou que tem “dois ou três investidores” interessados na sua participação de 16% e que só vende por 15 euros por ação.
José António dos Santos revelou que tem “dois ou três investidores” interessados na sua participação de mais de 16% na Benfica SAD, e que só aceita vender por cerca de 15 euros por ação. Em declarações à Bloomberg, o empresário, também conhecido como “Rei dos Frangos”, adianta que não há negociações com os encarnados para qualquer transação das suas ações, isto depois de o clube ter admitido ao ECO que poderia comprar essa posição.
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“Existem dois ou três investidores interessados na minha participação”, declarou José António dos Santos numa entrevista por telefone, sem revelar a identidade dos mesmos.
“Tenho o meu preço alvo, que é de 15 euros por ação”, acrescentou à agência de notícias financeira. As ações recuam 0,62% para 6,52 euros na sessão desta quarta-feira.
Em entrevista ao ECO, o vice-presidente e administrador financeiro do Benfica admitiu que o clube poderia avançar para a compra da participação de José António dos Santos, segundo maior acionista da SAD encarnada, mas a preços de mercado.
Porém, acrescentou Nuno Catarino, “a perspetiva do acionista é diferente”. “Tem uma valorização que eu respeito e até posso concordar com ela. O Benfica vale muito mais do que o que está hoje na bolsa, mas envolverá o sócio maioritário, tem esta limitação que não pode oferecer a um acionista condições privilegiadas. A implicação seria óbvia: teria de lançar uma OPA e, pelos valores de que se fala, teríamos de arranjar 100 milhões de euros”, afirmou o responsável das águias.
O empresário do grupo Valouro salientou que não há qualquer negociação com o clube português.
José António dos Santos já tinha chegado a um acordo para vender as suas ações por 12 euros ao grupo Entrepreneurial Equity Partners de Tim Lieweke, mas a operação caiu por terra, depois de o Benfica ter manifestado a sua oposição porque ia contra os estatutos do clube.
“Eles fizeram uma avaliação da situação e chegaram à conclusão que poderia ser difícil para eles cumprirem as regras ou, no limite, não conseguiam arranjar mitigantes suficientes para dizer que podiam cumprir as regras”, explicou Nuno Catarino ao ECO.
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