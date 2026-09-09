Seis meses de Seguro. Presidente deixa avisos ao Governo, trava uma lei e exige respostas para incêndios e exames

Das tempestades aos incêndios, passando pelos exames nacionais e pela Prestação Social Única (PSU), António José Seguro foi afirmando uma Presidência de proximidade, mas também de crescente exigência perante o Governo. O primeiro veto político e a intervenção na crise da Educação foram os sinais mais claros de uma magistratura que começa a ganhar contornos próprios. E, no caso Luís Neves, enfrenta agora um dos testes políticos mais delicados desde que chegou a Belém.

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António José Seguro completa esta quarta-feira, 9 de setembro, seis meses de mandato como Presidente da República. Tomou posse a 9 de março, depois de uma vitória histórica na segunda volta das eleições presidenciais de 8 fevereiro, com cerca de dois terços dos votos (66,84%), e entrou em Belém com uma promessa: não seria oposição ao Governo de Luís Montenegro, mas também não seria um Presidente passivo.

Na noite da vitória eleitoral, Seguro definiu desde logo o seu estilo: “Não serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados.” E deixou uma segunda garantia que ajuda a interpretar os primeiros seis meses: “A palavra do Presidente da República terá peso e consequência. Não falarei por tudo e por nada.”

A promessa de intervenção seletiva acabou por se concretizar numa sucessão de episódios em que o Presidente saiu do registo estritamente institucional para colocar pressão sobre o Governo, chamar a atenção para falhas do Estado ou deixar reservas expressas sobre reformas legislativas. Eis os sete momentos que melhor definem esta primeira metade do mandato.

1. A promessa de uma Presidência diferente: “Comigo não ficará tudo na mesma”

O primeiro momento marcante aconteceu antes mesmo da tomada de posse formal, na noite de 8 de fevereiro, quando António José Seguro fez o discurso de vitória. O país ainda estava sob o impacto das tempestades e das cheias que tinham atingido várias regiões e o Presidente eleito começou por colocar a resposta às catástrofes naturais entre as prioridades do mandato.

Seguro recusou desde logo uma Presidência confinada aos muros de Belém. Prometeu estar no terreno, acompanhar a execução das medidas e exigir respostas ao Estado.

“Não aceitarei burocracias que impeçam a chegada dos apoios a quem já perdeu tanto ou mesmo tudo”, afirmou nessa noite eleitoral, numa referência às populações atingidas pelo mau tempo. E apontou aquela que viria a ser uma das preocupações recorrentes dos seus primeiros meses: “A urgência maior é o planeamento e a organização eficaz da resposta do Estado às tempestades e aos incêndios.”

Mas foi a frase — “Comigo não ficará tudo na mesma. Devemos isso aos portugueses” — que melhor sintetizou a mudança que Seguro prometia introduzir em Belém. O Presidente eleito acrescentou que estaria “vigilante”, faria “as perguntas difíceis” e exigiria “as respostas que o país precisa”.

A relação com o Governo foi também definida nesse momento. Seguro garantiu que não seria um contrapoder nem procuraria interromper a legislatura, mas avisou que a cooperação institucional não significaria complacência.

"Prometi a lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados.” António José Seguro Presidente da República

Seis meses depois, esta declaração funciona quase como uma chave de leitura para a Presidência: Seguro não tem procurado entrar em confronto permanente com o Executivo, mas tem aumentado a pressão pública sempre que entende que o Estado não está a responder adequadamente.

2. As tempestades e a primeira Presidência Aberta: “A minha preocupação não é apurar culpas”

Foi precisamente nas catástrofes naturais que Seguro começou a transformar a promessa de proximidade numa prática presidencial. Entre 6 e 10 de abril, pouco depois de tomar posse, o Presidente percorreu zonas afetadas pelas tempestades no centro do país, numa primeira Presidência Aberta dedicada às consequências do mau tempo. Encontrou populações, agricultores, empresários e autarcas confrontados com prejuízos e com dificuldades no acesso aos apoios.

No final da visita, Seguro recusou transformar a deslocação numa operação de procura de responsáveis. O objetivo, explicou, era identificar falhas e garantir que estas não se repetissem.

"A minha preocupação não é apurar culpas. A minha preocupação é fazer com que os portugueses, confrontados com novas situações, possam ter uma ajuda mais robusta do Estado português e também das empresas de telecomunicações, da redundância na área da energia elétrica.” António José Seguro Presidente da República

A Presidência Aberta revelou também uma preocupação com situações que ficavam de fora das respostas administrativas desenhadas pelo Governo.

“Ao longo destes cinco dias, houve muitas pessoas, muitos portugueses, que se me dirigiram e colocaram questões muito concretas que fogem, muitas das vezes, à arquitetura das plataformas que estão colocadas à sua disposição e é necessário dar-lhes respostas, porque são situações da maior justiça”, afirmou.

Um dos exemplos dados pelo Presidente foi o dos agricultores afetados pelas tempestades cujas culturas não permanentes não estavam contempladas nos apoios previstos. “Dou-lhe um exemplo muito concreto na área da agricultura. Não estão contemplados nos apoios às culturas não permanentes e, no entanto, houve alguns milhões de prejuízos por parte desses agricultores”, apontou.

Seguro concluiu a Presidência Aberta com uma advertência que antecipava outra das marcas do mandato: a necessidade de o Estado passar de uma lógica de reação para uma lógica de prevenção. “O poder destrutivo das tempestades foi imenso”, disse, sublinhando que não era possível assumir que “tudo já passou”. O Presidente anunciou ainda uma reunião com especialistas para preparar respostas futuras às catástrofes e aos incêndios.

3. O primeiro veto político: Seguro trava a lei das bandeiras

O primeiro grande teste dos poderes constitucionais de António José Seguro chegou a 10 de junho. O Presidente devolveu ao Parlamento, sem promulgação, o diploma que estabelecia novas regras para a utilização de bandeiras em edifícios públicos.

Foi o primeiro veto político de Seguro e um momento particularmente relevante para perceber como pretende exercer o poder presidencial perante uma maioria parlamentar diferente da força política que o apoiou nas eleições.

O diploma, apresentado pelo CDS-PP, procurava restringir as bandeiras que podem ser hasteadas em edifícios públicos. A proposta aprovada pelo Parlamento estabelecia, em termos gerais, que nesses edifícios não poderiam ser exibidas bandeiras de natureza ideológica, partidária ou associativa, além de outras categorias consideradas incompatíveis com as regras definidas no diploma.

A discussão ganhou particular dimensão política por causa da bandeira LGBTQIA+. A lógica defendida pelos partidos que aprovaram o diploma — PSD, CDS-PP e Chega — era a de que os edifícios públicos devem preservar a sua neutralidade e que a bandeira nacional deve ser o símbolo comum a todos os cidadãos, evitando que espaços do Estado sejam utilizados para afirmar determinadas causas ou posições políticas. O texto foi aprovado no Parlamento com votos favoráveis de PSD, Chega e CDS-PP, contra de PS, PAN, Livre, BE e PCP, e abstenção da Iniciativa Liberal

Na mensagem enviada ao Parlamento, o Presidente reconheceu as preocupações com a neutralidade dos edifícios públicos, mas considerou que o diploma não distinguia adequadamente entre manifestações político-partidárias e causas humanitárias que fazem parte dos compromissos constitucionais e internacionais de Portugal.

“Não se pode ignorar que as causas humanitárias com reconhecimento constitucional e convencional expresso se colocam numa posição distinta das posições político-partidárias, na medida em que o Estado assumiu já compromissos normativos relativamente a elas”, escreveu.

"Quando um titular de cargo político hasteia uma bandeira que simboliza a paz, os direitos humanos ou a proteção do clima, não está a imprimir ao Estado uma orientação que lhe seja estranha: está a expressar compromissos que a própria Constituição e o direito internacional vinculativo já incorporaram como valores da República.” António José Seguro Presidente da República

O Presidente apontou ainda problemas jurídicos ao diploma, nomeadamente a utilização de conceitos que considerou demasiado indeterminados. “Os conceitos de ‘bandeira ideológica’ e de ‘bandeira associativa’ não se encontram definidos, permitindo especulação e incerteza sobre o seu preenchimento e, naturalmente, sobre a aplicação, ou não, das disposições legais que se pretendem efetivar no ordenamento jurídico.”

O veto foi importante também pelo momento político em que ocorreu. Depois de meses em que Seguro insistira na cooperação institucional, o Presidente demonstrou que essa cooperação não o impediria de devolver ao Parlamento diplomas que suscitassem objeções constitucionais ou jurídicas.

Foi, até agora, o sinal mais formal de que a promessa de ser um Presidente “exigente” também se estende ao exercício dos poderes de fiscalização política e constitucional.

4. O caos dos exames nacionais: “Nenhum aluno pode ser prejudicado”

A crise na correção digital dos exames nacionais foi provavelmente o episódio em que Seguro mais diretamente interveio sobre uma falha concreta da Administração Pública.

Os problemas no sistema de realização e classificação dos exames provocaram atrasos, ansiedade entre alunos e famílias e dúvidas sobre o calendário de acesso ao Ensino Superior. Inicialmente mais reservado, o Presidente acabou por assumir publicamente a necessidade de uma resposta rápida.

A 8 de julho, Seguro foi direto: “Há um problema, precisa de ser resolvido. E naturalmente que os alunos e as famílias não podem sair prejudicados.”

Questionado sobre se o ministro da Educação, Fernando Alexandre, deveria continuar no cargo, o Presidente recusou pronunciar-se: “Não respondo a essas questões.” Mas deixou claro que iria abordar o assunto com Luís Montenegro.

Duas semanas depois, a intervenção presidencial tornou-se ainda mais explícita. A 21 de julho, após várias reuniões e contactos, incluindo uma reunião semanal com o primeiro-ministro, Seguro divulgou uma mensagem formal sobre o processo.

O Presidente sublinhou que o Estado tem uma responsabilidade específica perante os estudantes: “Num momento particularmente importante da vida académica dos jovens, o Estado tem o dever de assegurar que os procedimentos decorram com rigor, previsibilidade e confiança. Quando surgem falhas ou atrasos, é essencial que sejam reconhecidos, explicados e resolvidos com a maior celeridade e ponderação.”

A preocupação central passou a ser a igualdade entre os alunos e a possibilidade de as falhas administrativas interferirem com o acesso ao Ensino Superior. “O Presidente da República reafirma o sentido de exigência que deve pautar todo o processo, com a obrigatória salvaguarda do princípio de igualdade entre todos os alunos e a normalidade e previsibilidade de todo o sistema, em especial no que diz respeito ao concurso de acesso ao Ensino Superior.”

"Nenhum aluno pode ser prejudicado por dificuldades de natureza técnica ou administrativa alheias ao seu esforço e mérito.” António José Seguro Presidente da República

A crise dos exames tornou, assim, visível uma característica da Presidência de Seguro: quando considera que uma falha administrativa pode ter consequências diretas na vida dos cidadãos, Belém passa a exercer pressão pública sobre o Governo.

5. A Prestação Social Única: promulgação com reservas e um aviso ao Governo

A Prestação Social Única (PSU) constituiu outro momento relevante para testar a relação entre Seguro e o Governo. A reforma, que concentra 13 apoios sociais numa única prestação, foi aprovada pelo Parlamento e posteriormente promulgada pelo Presidente. Mas Seguro aproveitou a promulgação do decreto-lei, a 7 de agosto, para deixar um conjunto de reservas muito claras sobre a forma como a reforma deveria ser executada.

O Presidente reconheceu o objetivo de simplificação: “Esta reforma do sistema de apoios sociais, reunindo 13 apoios sociais num só, visa tornar o sistema mais simples, mais justo e transparente.”

E admitiu que reduzir burocracia pode ser positivo: “Sempre que seja possível reduzir burocracias, eliminar sobreposições e garantir que os apoios chegam a quem mais necessita, estaremos a dar um passo na direção certa.”

Mas a promulgação veio acompanhada de uma advertência política inequívoca.

"Uma reforma desta dimensão deve ter como primeiro critério a proteção das pessoas. Nenhum processo de simplificação pode traduzir-se numa diminuição da proteção social.” António José Seguro Presidente da República

Seguro apontou diretamente para a fase de regulamentação, onde serão definidas algumas das regras essenciais da nova prestação. “Por isso, exige-se particular atenção na execução desta reforma, nomeadamente na portaria que vier a ser adotada, assegurando que ninguém é prejudicado face à situação de que hoje beneficia. Em particular os mais vulneráveis, as famílias de menores rendimentos, os idosos, as pessoas com deficiência e todos aqueles que vivem em situação de maior fragilidade.”

O Presidente acrescentou ainda uma preocupação com a capacidade das autarquias para executar a reforma: “É necessário garantir que o aumento de competência das autarquias — que também acontece no âmbito deste diploma — seja acompanhado do adequado reforço de meios, nomeadamente financeiros.”

A decisão teve ainda uma condicionante prática: Seguro disse ter tido presente o prazo de 31 de agosto associado ao cumprimento da meta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sob pena de Portugal perder o financiamento europeu associado à reforma.

6. Incêndios: “Muito ficou por fazer”

O último dos seis momentos aconteceu já em agosto e talvez seja aquele em que Seguro foi mais duro na crítica à atuação do Estado.

Nas comemorações dos 150 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses, na Guarda, o Presidente voltou ao tema que já tinha identificado como uma prioridade antes mesmo de tomar posse: a prevenção e a capacidade de resposta aos incêndios.

A intervenção ocorreu poucos dias depois de ser conhecido o relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de agosto de 2025. Seguro encontrou nas conclusões do relatório uma confirmação dos alertas que vinha fazendo.

"Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores, dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado.” António José Seguro Presidente da República

O Presidente não ficou pela crítica. Exigiu que as recomendações deixassem de ser sucessivamente adiadas: “É urgente evitar que as medidas propostas fiquem na gaveta, adiadas sine die.”

E enquadrou a questão numa preocupação mais ampla com a capacidade de resposta do Estado perante fenómenos extremos: “As intempéries, as vagas de calor, os sismos, a frequência de incêndios devastadores, em Portugal e noutras geografias, clamam por uma ação atempada, mobilizadora e cientificamente fundamentada. E clamam por uma observação atenta da Presidência da República sobre a proteção e a segurança das comunidades, à qual tenho dedicado uma parte significativa do meu trabalho.”

A crítica tornou-se particularmente concreta quando Seguro recuperou a promessa de recuperação da Serra da Estrela, afetada pelo grande incêndio de 2022. “Quatro anos depois, essa promessa continua por cumprir. Quase nada foi investido dos 155 milhões de euros anunciados. Ora, quando se assinala meio século do Parque Natural da Serra da Estrela, em vez do passa-culpas, o que se exige são passos concretos para revitalizar e proteger este património natural.”

E rematou com uma frase que resume a crítica presidencial ao modo como o Estado tem lidado com a prevenção: “A Serra da Estrela merece mais do que promessas.”

A intervenção provocou reação do Governo. Luís Montenegro afirmou encarar “com toda a naturalidade e respeito” os reparos do Presidente e reconheceu que algumas medidas preventivas tinham sido retardadas, acrescentando que era precisamente isso que Seguro queria sinalizar.

7. Luís Neves: o silêncio de Seguro torna-se parte da crise

É o episódio mais recente e, neste momento, o politicamente mais sensível. A polémica em torno de Luís Neves foi crescendo ao longo do verão, envolvendo diferentes questões relacionadas com o atual ministro da Administração Interna e com o seu anterior percurso como diretor nacional da Polícia Judiciária. Entre os casos que geraram maior controvérsia está a utilização de uma viatura apreendida pela PJ, que Luís Neves garantiu estar legalmente autorizada. A situação acabou por dar origem a investigações e a sucessivos pedidos de esclarecimento.

Seguro foi inicialmente contido. Questionado pelos jornalistas, o Presidente recusou comentar a sucessão de notícias e preferiu uma fórmula que se tornou recorrente: “Estou sempre muito atento ao que se passa, mas falo no momento certo e no local adequado.”

A resposta repetiu-se de forma quase cirúrgica à medida que a polémica se agravava. Seguro acompanhava, falava com quem entendia dever falar, mas evitava dizer publicamente se considerava que Luís Neves deveria ou não continuar no Governo.

A 31 de julho, o Presidente subiu, contudo, um degrau na intervenção. Depois de ser conhecida a abertura de uma investigação do Ministério Público, afirmou que o primeiro-ministro conhecia a sua posição. “O senhor primeiro-ministro conhece a minha opinião e as minhas posições sobre todas estas situações”, afirmou.

"Todos temos responsabilidades, no âmbito das competências que a Constituição atribui aos órgãos de soberania, de preservar a dignidade das nossas instituições e os valores que fazem a nossa democracia e o nosso Estado de Direito Democrático.” António José Seguro Presidente da República

Seguro pediu também rapidez no apuramento dos factos: “O meu desejo é que, rapidamente, esses processos que estão em investigação […] possam ter conclusões e apuramento de responsabilidades.”

A 23 de agosto, voltou a insistir que os processos deveriam chegar rapidamente a conclusões, mas recusou assumir para si uma decisão que entende caber ao Governo: “A nossa Constituição é muito clara quanto às competências e às atribuições de cada órgão de soberania. Aquilo que eu desejo é que cada um assuma a sua responsabilidade.” E voltou a justificar a sua reserva: “Falo com quem devo, onde devo e quando entendo que devo falar. E respeito também muito as instituições.”

Só que, entretanto, o caso deixou de ser apenas uma polémica em torno de um ministro para se transformar numa questão parlamentar. O Chega anunciou a apresentação de uma moção de censura ao Governo de Luís Montenegro precisamente pela manutenção de Luís Neves no cargo. A iniciativa foi formalizada a 2 de setembro, depois de André Ventura ter revelado ter falado com Seguro antes de avançar. Segundo o líder do Chega, o Presidente mostrou-se “vigilante e preocupado”, mas entende que a questão deve ser resolvida entre o Governo e o Parlamento.

É aqui que a estratégia de contenção de Seguro encontra o seu teste mais difícil. O Presidente não pediu publicamente a demissão do ministro e continua a invocar a separação de poderes. Mas, ao mesmo tempo, já deixou claro que acompanha o caso, que tem uma posição e que considera estar em causa a dignidade das instituições.

A moção de censura tornou esse equilíbrio mais difícil. Mesmo tendo sido chumbada, colocou o caso Luís Neves no centro do debate parlamentar e aumentou a pressão sobre Belém.

Os primeiros seis meses de António José Seguro permitem já identificar uma linha de atuação. O Presidente não procurou assumir-se como contrapoder nem colocou em causa a continuidade do Governo. Pelo contrário, tem repetido a defesa da estabilidade e da cooperação institucional.

Mas também não ficou confinado a uma magistratura de influência discreta. Nas tempestades, foi para o terreno e procurou identificar falhas concretas nos mecanismos de apoio. Nos exames nacionais, pressionou o Governo para garantir que os estudantes não seriam prejudicados. Na Prestação Social Única, promulgou a reforma, mas deixou um aviso sobre a proteção dos mais vulneráveis. Nos incêndios, foi mais longe e apontou diretamente para promessas por cumprir e recomendações que ficaram “na gaveta”. E, com o veto às regras das bandeiras, demonstrou que está disposto a utilizar os poderes constitucionais de que dispõe quando entende que um diploma deve ser reapreciado.

Agora, o caso Luís Neves coloca-o perante um desafio diferente: como exercer influência sem ultrapassar as fronteiras constitucionais e, ao mesmo tempo, evitar que o silêncio seja interpretado como falta de posição? Entretanto, interrompeu este período de reserva, em que se encontra de férias em Porto Covo, para responder a Luís Montenegro, que disse que “não recebe recados de ninguém”, referindo-se às pressões de fontes de Belém (Álvaro Beleza e Adalberto Campos Fernandes) para resolver o caso Luís Neves. Seguro retorquiu que não manda recados por terceiros, mas longe dos holofotes das televisões. Cresce a tensão entre Belém e S. Bento.

Foi o próprio Seguro quem definiu a regra, na noite da vitória eleitoral: “Não falarei por tudo e por nada.” Seis meses depois, essa escolha tornou-se uma das marcas da Presidência. Resta perceber onde fica, para António José Seguro, o limite entre o silêncio estratégico e a necessidade de falar. E, sobretudo, quando chegará, no caso Luís Neves, o momento que o Presidente considera certo para o fazer.