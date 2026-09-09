Sofia Nilo é a nova diretora comercial da corretora Segurajuda
A gestora saiu da Allianz para nova função na corretagem, ficando responsável comercial pela expansão da Segurajuda.
Depois de 14 anos na Allianz, Sofia Nilo assume agora o cargo de diretora comercial na corretora de seguros Segurajuda, que é liderada pelo também presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), Nuno Martins.
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“Depois de uma longa experiência no setor segurador, senti que era o momento certo para colocar esse conhecimento ao serviço de uma nova perspetiva: uma maior proximidade ao cliente”, referiu Sofia Nilo a ECOseguros. “Trago comigo a visão de quem conhece a realidade das seguradoras, mas também a experiência e o conhecimento das necessidades dos mediadores e dos clientes”, acrescenta.
Para a nova diretora comercial o objetivo da corretora é claro: “crescer de forma sustentada, reforçando a nossa capacidade comercial e as relações com os parceiros. Queremos ser uma referência na gestão do risco dos nossos clientes — com resultados sólidos e espírito de inovação”.
Com 20 anos de ligação aos seguros e como formação um MBA executivo do ISCTE e da London Business School, a gestora também passou pela Future HealthCare.
A Segurajuda é uma corretora nascida em 1994 e que, no ano passado, atingiu receitas de 2,2 milhões de euros com resultados líquidos de 147 mil euros. Tem escritórios em Lisboa, Porto, Venda do Pinheiro, Torres Vedras, Amora, Golegã, Alverca, Beja e na ilha Graciosa, nos Açores.
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