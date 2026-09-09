Startup dos EUA Covenant vai produzir mísseis de cruzeiro na Alemanha

A startup norte-americana de defesa Covenant vai iniciar no começo de 2027 a produção em massa de mísseis de cruzeiro de baixo custo na Alemanha, numa altura em que os países europeus procuram reforçar os arsenais de armas de longo alcance.

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A empresa espera produzir inicialmente mil mísseis Anthem por ano na fábrica que está a instalar na Saxónia, no leste da Alemanha, e aumentar a capacidade para 5.000 unidades em 2028.

“O nosso objetivo é atingir 5.000 unidades até 2028, ou pelo menos uma produção de 5.000 unidades durante 2028”, afirmou o cofundador e CEO da Covenant, Michael Kaufman, em entrevista à Reuters.

A empresa já garantiu um contrato para o Anthem na Europa e está em negociações com outros potenciais clientes, cujos países não foram identificados. As primeiras entregas do míssil lançado a partir de terra estão previstas para o início de 2027.

A Covenant está a apostar também numa cadeia de fornecimento essencialmente europeia para a produção alemã. “A cadeia de abastecimento (para a fábrica da Saxónia) não tem qualquer dependência dos EUA. Menos de 5% da lista de materiais provém de fora da Europa, e o nosso objetivo é reduzir esse valor para zero”, assinalou o responsável à agência noticiosa.

O míssil de cruzeiro Anthem pretende responder à necessidade europeia de aumentar rapidamente os arsenais de mísseis de longo alcance, apresentando uma alternativa mais barata face a sistemas como o Tomahawk, da norte-americana Raytheon.

Em julho, a Alemanha pressionou os Estados Unidos para que permitissem a produção de armamento norte-americano em território alemão, para preencher as lacunas de dissuasão que Washington poderá deixar ao rever seu compromisso com a aliança militar.

O preço por unidade deverá situar-se na ordem das centenas de milhares de dólares, abaixo do custo de mísseis de cruzeiro mais sofisticados. A empresa está ainda a desenvolver uma versão naval do Anthem, com uma carga superior a 200 quilogramas, destinada a atingir alvos terrestres e marítimos. Apesar de a startup norte-americana não divulgar o alcance do míssil, considera-o adequado ao teatro europeu.

Michael Kaufman considera que a Europa precisará de dezenas de milhares de mísseis de longo alcance para dissuadir ou enfrentar um adversário com um território extenso, num contexto de crescentes ameaças russas contra países do bloco europeu.

“A forma de ganhar uma guerra ou dissuadir os adversários é ter a profundidade e o arsenal necessários para sustentar esse conflito durante dias, semanas ou meses”, aferiu Abby Denburg, presidente e diretora de crescimento da Covenant, citada pela Reuters.