Taxas Euribor sobem a seis e 12 meses para novos máximos de cerca de 2 anos

A Euribor desceu esta quarta-feira a três meses, mas subiu a seis e 12 meses para novos máximos desde novembro e agosto de 2024. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,626%, continuou abaixo das taxas a seis (2,800%) e a 12 meses (3,138%).

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,800% , mais 0,004 pontos que na terça-feira e um novo máximo desde novembro de 2024.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , mais 0,004 pontos que na terça-feira e um novo máximo desde novembro de 2024. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu para 3,138% , mais 0,021 pontos que na sessão anterior e um novo máximo desde agosto de 2024.

, mais 0,021 pontos que na sessão anterior e um novo máximo desde agosto de 2024. Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou para 2,626%, menos 0,009 pontos que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar um novo aumento das taxas de juro na quinta-feira, em 25 pontos base e para o limite superior da zona neutra, estimam os analistas, depois da manutenção das taxas diretoras em julho. O Conselho de Governadores do BCE reúne-se esta quarta e quinta-feira em Berlim, Alemanha, para decidir o futuro da política monetária da zona do euro.

Na reunião de julho, o Conselho de Governadores manteve por unanimidade as taxas diretoras, como era esperado pelo mercado, depois de na anterior reunião de política monetária, em 11 de junho, ter aumentado, pela primeira vez desde 2023, as três taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais para responder ao aumento dos preços globais provocado pelo conflito do Médio Oriente.

Na ocasião, a presidente do BCE, Christine Lagarde, acrescentou na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Governadores que em setembro o BCE teria mais dados novos para tomar a decisão sobre as taxas diretoras e que, por isso, seria possível que decidisse aumentá-las no encontro que começa esta quarta-feira.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.