Airbus inicia produção dos satélites para a IRIS 2 da União Europeia

A Airbus Defence and Space iniciou o desenvolvimento dos primeiros satélites do IRIS 2, o programa europeu destinado a criar uma constelação soberana para comunicações digitais resilientes e seguras, incluindo para utilizadores governamentais e militares, alternativa à americana Starlink.

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A empresa assinou o contrato inicial para o desenho e construção da primeira camada de satélites do segmento de órbita baixa (LEO) durante a Cimeira Espacial Internacional, a decorrer em Paris até 10 de setembro. A Eutelsat, responsável pelo segmento LEO da constelação no consórcio SpaceRISE, permitiu à Airbus e à Thales Alenia Space para avançarem com a produção da infraestrutura que deverá constituir um dos principais pilares tecnológicos do programa.

“É um privilégio contribuir para este programa estratégico, que vai fortalecer a soberania digital e a autonomia estratégica da Europa. Tirando partido da nossa experiência comprovada e líder de mercado na produção de constelações LEO [órbita terrestre baixa] de grande escala, estamos totalmente empenhados em entregar esta primeira camada essencial”, afirmou Alain Fauré, chefe Sistemas Espaciais da Airbus Defence and Space, citado em comunicado.

A constelação estimada em cerca de dez mil milhões de euros foi reforçada em mais 66 satélites em órbita baixa da Terra, elevando a constelação para cerca 350 satélites, com lançamento previsto para 2029. Esta camada terá ainda uma função ligada à defesa, ao fornecer “bandas Ka militares para futuros usuários europeus”, que são faixas de frequência de micro-ondas usadas pelas forças armadas para comunicações seguras via satélite.

A Airbus vai aproveitar a experiência acumulada com a produção de grandes constelações com satélites de órbita terrestre baixa e aumentar a capacidade industrial para cumprir os requisitos da futura constelação da União Europeia (UE). A produção será feita em Toulouse, numa unidade que já está a fabricar os novos satélites OneWeb para a Eutelsat.

Eutelsat encomenda mais 299 satélites para a constelação OneWeb

A preparação da IRIS 2 beneficia de uma nova encomenda de 229 satélites da Eutelsat à Airbus para fortalecer sua constelação OneWeb, através da assinatura de uma Autorização para Prosseguir (ATP) entre as partes.

O acordo também foi celebrado durante a Cimeira Espacial Internacional, e contou com a presença de Philippe Baptiste, ministro do Ensino Superior, Pesquisa e Espaço da França.

O acordo eleva para 669 o número total de novos satélites OneWeb fabricados pela Airbus para a Eutelsat, somando as 229 novas unidades às 440 já contratadas e que deverão ser entregues e lançadas em breve.

“Este é um próximo passo emocionante para a OneWeb e para a estratégia LEO da Eutelsat. Com os primeiros satélites dos 440 previstos para entrega e lançamento em breve, o nosso programa de reposição está a avançar. A adição planeada de mais 229 satélites vai fortalecer ainda mais a OneWeb, enquanto a IRIS 2 trará novas aptidões e capacidades significativas. Juntos, dão-nos um roteiro poderoso para servir os nossos clientes, fazer crescer o nosso negócio LEO e reforçar o nosso papel no centro do futuro da conectividade soberana da Europa”, frisou Jean-François Fallacher, diretor-geral (CEO) da Eutelsat, em comunicado

Estes satélites serão igualmente produzidos na fábrica de Toulouse, permitindo à Airbus manter uma produção contínua e uma cadência industrial elevada.

Segundo a Airbus, o novo lote incorpora melhorias desenvolvidas ao longo do programa OneWeb, incluindo “canalizadores digitais avançados, para capacidades de processamento a bordo aprimoradas, maior eficiência e flexibilidade, bem como a capacidade de embarcar cargas úteis adicionais”.

“Este novo contrato da Eutelsat destaca a maturidade do nosso produto, a excelência da nossa cadeia de abastecimento e a confiança deles no nosso saber-fazer industrial para o fabrico de satélites a alta cadência para constelações LEO de grande escala. Este é também um passo adicional para a soberania europeia, para a qual a Airbus e a Eutelsat têm sido parceiras fundamentais durante décadas“, assinalou o responsável pelos Sistemas Espaciais na Airbus Defence and Space, citado na nota de imprensa.

O desenvolvimento da IRIS 2 e a expansão da constelação OneWeb partilham assim a mesma infraestrutura industrial europeia, que está a ser preparada para produzir constelações em série e responder a uma procura crescente por capacidades de conectividade espacial.