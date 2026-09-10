APS com curso sobre cláusulas abusivas

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 15 de setembro, entre as 10h00 e as 12h00, o curso “Cláusulas abusivas nos contratos de seguro”, em formato online.

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Esta formação pretende dar a conhecer o conceito de cláusulas abusivas, ajudar os participantes a identificar a sua presença nos contratos de seguro e as consequências legais que estas podem acarretar.

O curso destina-se a colaboradores do setor segurador das áreas jurídicas, de compliance e de conduta de mercado, bem como a profissionais que lidem com clientes. A formação será lecionada por Rui Ataíde, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidente da direção do Instituto de Direito do Consumo da FDUL.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, clique aqui.