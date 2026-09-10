Arábia Saudita realizou 40 ataques aéreos contra os huthis do Iémen

A Arábia Saudita realizou cerca de 40 ataques aéreos no Iémen nas últimas horas, afirmaram as forças huthis – apoiados pelo Irão – após novos ataques contra o território saudita. Os rebeldes xiitas do Iémen também anunciaram que tomaram o controlo da cidade de Moka, no mar Vermelho, e estavam a avançar em direção ao estreito-chave de Bab el-Mandeb.

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“A aviação do inimigo saudita realizou cerca de 40 ataques nas últimas horas nas províncias de Taiz, Hodeida, Al-Jawf e Marib”, informou a agência de notícias Saba, das forças huthis que controlam parte do território do Iémen, incluindo a capital, Sana.

Os ataques aéreos sauditas atingiram quatro províncias iemenitas, depois de ataques huthis contra a Arábia Saudita terem provocado incêndios em várias instalações petrolíferas provocando dezenas de feridos.

Entretanto, as forças xiitas huthis do Iémen assumiram o controlo de toda a província de Al-Hodeida (oeste) depois de expulsarem as tropas do Governo reconhecido internacionalmente da cidade de Hays, e encontram-se a cerca de 15 quilómetros do porto de Mocha, no Mar Vermelho.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, a ofensiva intensificou-se durante a última noite, quando os huthis completaram a tomada do distrito de Hays, a sul da província costeira de Al-Hodeida, sendo que as tropas leais ao Governo reconhecido foram obrigadas a recuar em direção a Mocha, a cerca de 80 quilómetros de distância.

Anteriormente, os meios de comunicação estatais iranianos informaram que as forças do Irão atingiram vários navios-tanque e duas embarcações norte-americanas em retaliação a ataques norte-americanos contra navios iranianos na terça-feira.

As forças armadas dos Estados Unidos negaram que os navios de guerra norte-americanos tenham sido atingidos.

Rebeldes do Iémen tomam cidade no mar Vermelho

Os rebeldes xiitas huthis do Iémen tomaram esta quinta-feira o controlo da cidade de Moka, no mar Vermelho, e estavam a avançar em direção ao estreito-chave de Bab el-Mandeb, disse uma fonte governamental iemenita.

Testemunhas disseram ter visto forças rebeldes a entrar na cidade portuária a “gritar morte à América, morte a Israel”, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Os avanços dos rebeldes apoiados pelo Irão seguem-se a bombardeamentos da coligação liderada pela Arábia Saudita que apoia o Governo do Iémen.

Fontes militares iemenitas disseram à agência de notícias espanhola EFE que os huthis assumiram o controlo de toda a província estratégica de Al Hudaydah (oeste), após expulsarem as tropas do Governo reconhecido internacionalmente da cidade de Hays.

O agravamento do conflito no Médio Oriente levou o preço do barril de Brent para entrega em novembro a ultrapassar a barreira dos 102 dólares, atingindo o valor mais alto desde maio, depois de ter subido 1,14%.