Associação sindical da PSP agenda vários protestos a nível nacional

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) anunciou esta quinta-feira vários protestos a nível nacional, incluindo um abaixo-assinado e manifestações, a menos que haja um compromisso juridicamente vinculativo de valorização salarial a partir do início de 2027.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em conferência de imprensa na sede da ASPP, em Lisboa, o presidente da associação, Paulo Santos, traçou um quadro de constrangimentos, dificuldades e desmotivação, insistindo que continua por cumprir parte do acordo de 2024 – que aumentou o valor do suplemento de risco pago aos polícias -, nomeadamente as tabelas remuneratórias.

A partir desta quinta-feira fica disponível nas redes sociais e na página oficial da ASPP o abaixo-assinado, que poderá ser subscrito por qualquer pessoa, e entre 14 e 30 de setembro o sindicato avança com ações em todo o país para dar a conhecer os problemas da PSP a autarcas, empresários e à população em geral.

Entre 22 de setembro e 30 de outubro, decorrem manifestações, estando já definidas uma em 24 de setembro no Porto e outra em 08 de outubro em Lisboa, além de Leiria (01 de outubro) e Faro (14 outubro).

Em aberto está ainda a possibilidade de ocorrerem protestos em outras cidades, incluindo Coimbra, Guimarães e nas regiões autónomas.

Segundo Paulo Santos, a ASPP vai ainda convidar as associações representativas da GNR para uma grande manifestação nacional em outubro.