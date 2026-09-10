Sociedade

Associação sindical da PSP agenda vários protestos a nível nacional

  • Lusa
  • 18:29

Entre 22 de setembro e 30 de outubro, decorrem manifestações, estando já definidas uma em 24 de setembro no Porto e outra em 8 de outubro em Lisboa, além de Leiria (1 de outubro) e Faro (14 outubro).

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) anunciou esta quinta-feira vários protestos a nível nacional, incluindo um abaixo-assinado e manifestações, a menos que haja um compromisso juridicamente vinculativo de valorização salarial a partir do início de 2027.

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Em conferência de imprensa na sede da ASPP, em Lisboa, o presidente da associação, Paulo Santos, traçou um quadro de constrangimentos, dificuldades e desmotivação, insistindo que continua por cumprir parte do acordo de 2024 – que aumentou o valor do suplemento de risco pago aos polícias -, nomeadamente as tabelas remuneratórias.

A partir desta quinta-feira fica disponível nas redes sociais e na página oficial da ASPP o abaixo-assinado, que poderá ser subscrito por qualquer pessoa, e entre 14 e 30 de setembro o sindicato avança com ações em todo o país para dar a conhecer os problemas da PSP a autarcas, empresários e à população em geral.

Entre 22 de setembro e 30 de outubro, decorrem manifestações, estando já definidas uma em 24 de setembro no Porto e outra em 08 de outubro em Lisboa, além de Leiria (01 de outubro) e Faro (14 outubro).

Em aberto está ainda a possibilidade de ocorrerem protestos em outras cidades, incluindo Coimbra, Guimarães e nas regiões autónomas.

Segundo Paulo Santos, a ASPP vai ainda convidar as associações representativas da GNR para uma grande manifestação nacional em outubro.

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