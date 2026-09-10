Autentica 2026 volta a colocar Sevilha como a grande montra da gastronomia

Sob o lema ‘Comprometido com a origem’, a Autentica 2026 reunirá 321 empresas expositoras que irão apresentar mais de 720 novos produtos em óleos, conservas, carne e charcutaria, peixe e marisco, produtos lácteos, bebidas, padaria, mundo doce, legumes, arroz, leguminosas, designações de origem ou soluções de embalagem.

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O evento irá ligar produtores e fabricantes a gestores de compras de grandes áreas de distribuição, retalho, lojas especializadas, o canal Horeca e alta gastronomia, numa altura de profunda transformação para o setor. Neste contexto, a Autentica irá focar-se em como a origem, qualidade, saúde e sustentabilidade podem tornar-se elementos de diferenciação e competitividade para uma indústria que enfrenta importantes transformações nos hábitos de consumo, distribuição e modelos de negócio.

“Esta quarta edição confirma a consolidação da Autentica como um dos grandes encontros profissionais de toda a cadeia de valor alimentar, colocando no centro o que torna o nosso setor diferente: origem, qualidade, autenticidade e a capacidade de inovar sem perder a nossa identidade”, disse Manuel Bueno, diretor da Autentica Premium Food.

O conhecimento voltará a ocupar um lugar central através do congresso Autentica, que contará com 267 especialistas e oradores em seis auditórios simultâneos, dez fóruns e mais de 200 conferências e provas. Executivos de grandes áreas de distribuição, retalho, compras, hotelaria, catering organizado, marketing e alta gastronomia partilharão as suas opiniões sobre alguns dos principais desafios que o setor enfrenta, desde a evolução do cesto de compras e pressão sobre as margens até ao impacto da inteligência artificial, resiliência das cadeias de abastecimento, Sustentabilidade ou novas formas de se relacionar com o consumidor.

Um dos principais eixos do congresso será o Grande Fórum de Distribuição e Retalho, que reunirá representantes de empresas e organizações como Mercadona, Lidl, Alcampo, DIA, Aldi, Grupo Uvesco, Grupo MAS, FIAB, ASEDAS e ANGED La Distribución. A apresentação do relatório da McKinsey ‘O Estado do Retalho de Mercearia’, o futuro do cesto de compras, a coexistência entre marcas de fabricantes e marcas de distribuição ou a transformação competitiva do retalho serão algumas das principais questões.

A discussão continuará na Cimeira dos Gestores de Compras, onde serão exploradas estratégias para garantir a oferta, gerir a volatilidade dos custos e proteger a rentabilidade. A utilização de dados e inteligência artificial para melhorar as decisões de compra, a logística e a sustentabilidade completará uma agenda especialmente dirigida aos profissionais que decidem quais os produtos que chegam às prateleiras e ao canal Horeca.

Cozinha desde o início

A alta gastronomia voltará a ser mais um dos grandes polos de atração da Autentica. Durante os dois dias, chefs de renome como Ángel León (Aponiente*), Carme Ruscalleda, Diego Guerrero (DSTAgE**), Esperanza Cano (El Xato*), Begoña Rodrigo (La Salita*), Carolina Álvarez (Flores Raras**), Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante)**, Javi Olleros (Culler de Pau**), Benito Gómez (Bardal**) ou Rafa De Bedoya (Aleia**), entre muitos outros, passarão pelas diferentes fases.

No âmbito do Culinary Fest by Gusto del Sur, o produto servirá de ponto de partida para explorar como tradição e inovação podem coexistir na alta gastronomia. A origem e identidade dos ingredientes, a pesca responsável, a mudança geracional ou técnicas intimamente ligadas à nossa cultura gastronómica serão alguns dos temas que serão o foco das conversas e demonstrações culinárias. Por sua vez, Sin Filtro by Montagud regressará como um espaço de reflexão sobre os desafios, contradições e evolução da alta cozinha.

A experiência gastronómica será concluída com o Retiro dos Chefs, que reunirá mais de 80 chefs com estrelas Michelin, reforçando o papel da Autentica como ponto de encontro também para algumas das principais referências da cozinha nacional.

A Autentica 2026 também reforçará o seu conteúdo direcionado ao canal Horeca. O fórum Authentic Restaurant Brands reunirá executivos de empresas como Sibuya, Comess Group, AmRest, La Fresería ou Robles Restaurants para analisar como profissionalizar a gestão, melhorar a rentabilidade e transformar conceitos gastronómicos em marcas capazes de crescer sem perder a sua identidade. O Horeca Forum, o Sur by FEDIS Horeca Hospitality Distribution Congress e o Gastromarketing Forum completarão esta análise do setor da hotelaria, abordando questões como gestão de talento, fidelização, comunidades gastronómicas, novos formatos de entretenimento e a relação entre experiência física e digital.

Entre as novidades do programa deste ano está a Cimeira Oleum, um espaço dedicado ao azeite extra virgem e ao seu papel estratégico na dieta mediterrânica e na indústria agroalimentar. A reunião contará com a participação de alguns dos principais CEOs e executivos do setor do azeite, provenientes de empresas como Acesur, DCOOP, Migasa e Sovena, para abordar os desafios e oportunidades de um produto-chave para a economia e identidade alimentar do país.

Galícia, região convidada

Outra novidade desta quarta edição será a participação da Galiza como região convidada, uma iniciativa que irá fortalecer a ligação entre territórios com forte identidade agroalimentar e gastronómica e valorizar a diversidade, origem e riqueza dos produtos que compõem o património gastronómico espanhol.

O programa será concluído com os Prémios de Excelência Autentica 2026, que reconhecerão as iniciativas mais destacadas de supermercados, chefs, empresas de Horeca, produtores e projetos de comunicação ligados à origem, qualidade e sustentabilidade.

Com esta nova edição, a Autentica voltará a transformar Sevilha e a Andaluzia no epicentro da indústria alimentar, da distribuição em grande escala e da alta cozinha, colocando o valor do produto, a origem, a inovação e a identidade no centro do debate como fatores-chave para construir um setor mais competitivo.