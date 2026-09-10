Em atualização BCE sobe projeções para inflação e já não espera atingir meta de 2% em 2028
Por outro lado, o BCE subiu as projeções para o crescimento económico: 0,9% em 2026, 1,4% em 2027 e 1,5% em 2028. "Trata-se de uma revisão em alta que reflete resiliência superior ao esperado".
O staff do Banco Central Europeu (BCE) esta quinta-feira manteve inalterada a projeção para a subida dos preços na Zona Euro para este ano, mas reviu em alta as dos dois anos seguintes, prevendo agora que a inflação fique nos 3% este ano, antes de abrandar para 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028.
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As anteriores projeções, divulgadas em junho, apontavam para uma taxa de inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), de 3% em 2026, 2,3% em 2027 e 2% em 2028.
“O cenário de referência das novas projeções dos especialistas do BCE aponta para uma inflação global média de 3,0 % em 2026, 2,5 % em 2027 e 2,1 % em 2028”, informou a instituição liderada por Christine Lagarde, em comunicado.
No que diz respeito à inflação excluindo a energia e os produtos alimentares, o cenário de referência prevê 2,5% em 2026, 2,6% em 2027 e 2,3% em 2028, adiantou. “Em comparação com junho, a projeção de referência para a inflação em 2026 mantém-se inalterada, tendo sido revista em alta para 2027 e 2028”, expliciou.
“A projeção de referência para o crescimento económico é de 0,9% para 2026, 1,4% para 2027 e 1,5% para 2028. Trata-se de uma revisão em alta tanto para 2026 como para 2027, refletindo principalmente a resiliência superior ao esperado da economia da área do euro”, adiantou.
(Notícia em atualização)
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