Bruxelas quer concursos públicos mais simples e preferência por empresas europeias

A Comissão Europeia quer simplificar as regras dos contratos públicos, dar mais margem de negociação às entidades públicas e reforçar a preferência por empresas e produtos europeus. A proposta, apresentada esta quinta-feira, prevê ainda que o preço deixe de ser o principal critério nos concursos, com maior peso para a “qualidade, inovação, sustentabilidade e segurança”. A contratação pública representa atualmente cerca de 15% do PIB da União Europeia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A iniciativa abre a porta a uma preferência por empresas e produtos europeus nos contratos públicos. A Comissão Europeia quer criar um quadro comum que permita limitar o acesso de operadores de países terceiros quando estes não garantam condições equivalentes às empresas da UE ou quando estejam em causa dependências consideradas estratégicas. A medida pretende usar o poder de compra dos Estados-membros para reforçar a indústria europeia e proteger setores considerados críticos, sem deixar de respeitar as regras internacionais de contratação pública.

Segundo Bruxelas, a reforma poderá permitir uma poupança administrativa anual de cerca de 650 milhões de euros: 80 milhões para as entidades públicas e 570 milhões para as empresas. A proposta resulta de consultas realizadas pela Comissão junto de entidades públicas, empresas, sindicatos e organizações da sociedade civil e assenta em quatro grandes mudanças.

Estas mudanças pretendidas pela Comissão Europeia surgem numa altura em que as novas regras de contratação pública em Portugal entram em vigor já a 1 de outubro. Aumento dos limiares para recurso ao ajuste direto e à consulta prévia, flexibilização da tramitação dos concursos públicos e uma maior margem dada às entidades adjudicantes para definir os procedimentos são algumas das alterações ao novo Código dos Contratos Públicos. Com esta reforma, o Governo pretende acelerar a contratação pública e reduzir a burocracia que, há anos, é apontada como um dos principais entraves à execução do investimento público.

Menos regras e mais margem para negociar

A Comissão quer substituir o atual conjunto de regras dispersas por um único regulamento europeu diretamente aplicável. A intenção é reduzir a complexidade e uniformizar a aplicação das normas nos vários Estados-membros num único regulamento diretamente aplicável as três diretivas em vigor em matéria de contratos públicos e as disposições em matéria de contratos públicos atualmente dispersas por legislação específica.

O novo quadro dá ainda às entidades públicas uma maior flexibilidade, permitindo negociações com o requerente durante os procedimentos, tornando os contratos públicos mais semelhantes aos contratos privados. Introduz igualmente um procedimento de inovação para o desenvolvimento e a aquisição de soluções inovadoras que ainda não estejam disponíveis no mercado.

Contratos públicos digitais e com uma única declaração

Outra das mudanças passa pela criação de um mercado europeu de contratação pública digital, assente na ligação entre as plataformas eletrónicas dos diferentes Estados-membros.

Na prática, a Comissão pretende que uma empresa possa concorrer a contratos públicos noutro país através da plataforma eletrónica que já utiliza, sem ter de repetir sucessivamente a entrega da mesma informação ou documentação.

O princípio será o de “uma única declaração”: os dados já apresentados pelas empresas deverão poder ser reutilizados e verificados pelas administrações públicas. Bruxelas espera que esta mudança facilite a participação das empresas, sobretudo além-fronteiras, e aumente a concorrência nos concursos.

A interoperabilidade dos sistemas deverá também permitir “uma utilização mais eficaz dos dados, reforçando a transparência e os mecanismos de controlo e combate à fraude”.

Preço deixa de ser o único fator decisivo

A proposta altera também a forma como devem ser avaliadas as propostas. A Comissão quer que o critério do melhor rácio entre preço e qualidade passe a ser a regra.

Os critérios relacionados com a qualidade deverão representar pelo menos 30% da avaliação e, nos contratos com elevada intensidade de mão de obra, pelo menos 50%. As entidades adjudicantes poderão afastar-se destes valores, mas terão de justificar como garantem a qualidade do serviço ou produto contratado.

Na avaliação das propostas poderão pesar, além do preço, fatores como o impacto ambiental, as condições sociais, a inovação, a segurança e a resiliência das cadeias de abastecimento.

Mais atenção à segurança e à dependência de países terceiros

A reforma pretende também responder ao novo contexto geopolítico e reduzir riscos associados à contratação de empresas ou produtos provenientes de países terceiros.

Em determinados contratos, nomeadamente os relacionados com infraestruturas críticas, as entidades públicas poderão — e em alguns casos terão de — avaliar riscos para a segurança, a cibersegurança, a proteção de informação sensível ou a possibilidade de influência indevida por parte de governos estrangeiros.

A proposta prevê ainda medidas para diversificar fornecedores e reduzir dependências consideradas estratégicas, sobretudo em setores essenciais. A ideia é garantir maior segurança no abastecimento e capacidade de resposta em situações de crise.

Reforma responde a críticas sobre falta de concorrência

A revisão das regras surge depois de vários alertas sobre o funcionamento do mercado europeu dos contratos públicos. O Tribunal de Contas Europeu tem apontado, entre outros problemas, a diminuição da concorrência, a reduzida participação das pequenas e médias empresas e a pouca expressão dos concursos transfronteiriços, além do aumento dos procedimentos em que apenas uma empresa apresenta proposta.

A Comissão diz estar também a responder a apelos do Conselho e do Parlamento Europeu para uma legislação mais simples e competitiva. A proposta terá agora de ser negociada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE antes de poder ser aprovada e entrar em vigor.