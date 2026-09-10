Bundesbank preocupado com avanço da extrema-direita na Alemanha

O presidente do Bundesbank, o banco central alemão, manifestou esta quinta-feira preocupação com o avanço da extrema-direita na Alemanha, por considerar que não contribuirá para atrair investimento para o país.

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“Estou preocupado”, respondeu Joachim Nagel, numa conferência de imprensa em Berlim, após a reunião do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), quando questionado sobre o resultado das eleições regionais na Saxónia-Anhalt (leste da Alemanha), onde a extrema-direita obteve uma vitória esmagadora. “Não é assim que se atraem investidores para este país”, acrescentou o presidente do Bundesbank.

O BCE realizou a sua reunião poucos dias depois de o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que inicialmente se opôs ao euro e ao resgate de alguns países da zona euro, ter obtido uma vitória esmagadora nas eleições regionais do estado federado da Saxónia-Anhalt.

Com quase 44% dos votos, a três assentos da maioria absoluta, abre-se a possibilidade de a AfD governar pela primeira vez uma região alemã, num momento em que a Alemanha, um dos pilares do projeto europeu, tem de implementar reformas económicas, tal como os países do sul da Europa tiveram de fazer há 15 anos.