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Carolina Afonso é a nova diretora de marketing e tecnologia da Portugal Sotheby’s International Realty

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Carolina Afonso conta com mais de 18 anos de experiência e integra a direção da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM). 

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A Portugal Sotheby’s International Realty nomeou Carolina Afonso para o cargo de diretora de marketing e tecnologia, passando também a integrar a comissão executiva da empresa.

Carolina Afonso desenvolveu um percurso profissional marcado pela liderança de projetos e processos de transformação digital e inovação, “combinando uma forte componente estratégica com uma vasta experiência na implementação de soluções tecnológicas orientadas para o negócio e para o consumidor, competências cada vez mais determinantes no mercado imobiliário de luxo”, considera a empresa, em comunicado.

Com mais de 18 anos de experiência nos setores de tecnologia, retalho e FMCG, nos quais se incluem passagens pela Toshiba, Asus e Gato Preto, a nova responsável é também professora no ISEG e no ISEG Executive Education, onde coordena e leciona vários cursos nas áreas de marketing, sustentabilidade e inteligência artificial, e integra a direção da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM).

“O imobiliário de luxo é um setor fascinante, onde a relação humana e a excelência da experiência continuam a ser insubstituíveis, mas onde a tecnologia e os dados têm um papel crescente e ainda subaproveitado. É precisamente nessa intersecção que quero trabalhar”, explica a nova responsável.

Por sua vez, Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby’s International Realty, destaca que se vive “um momento disruptivo na mediação imobiliária de luxo, e o futuro do setor não dependerá apenas da qualidade dos imóveis que representamos, mas principalmente da profundidade com que conhecemos cada cliente, através de uma verdadeira hiper-segmentação que nos permite antecipar desejos e não apenas responder a pedidos”.

“Numa altura em que a inteligência artificial está a redefinir a forma como as empresas pensam e atuam, o marketing e a tecnologia deixam de ser funções de suporte para se tornarem motores estratégicos de diferenciação”, argumenta ainda.

Carolina Afonso é doutorada pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Marketing pelo ISEG e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa.

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