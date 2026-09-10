Cofares aumenta as suas vendas em 6,5%, para 3.221 milhões, nos primeiros oito meses de 2026

A Cofares alcançou vendas de 3.221 milhões de euros nos primeiros oito meses de 2026, o que representa um crescimento superior a 6,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme reportado pela empresa na quinta-feira. A cooperativa também colocou a sua quota de mercado acumulada até julho em 29,59%, mais de seis pontos acima do segundo operador do setor e mais de 17 pontos à frente do terceiro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A empresa atribui esta evolução a um modelo de negócio baseado na excelência operacional, capilaridade territorial, incorporação de inteligência artificial e cultura de dados, serviços de valor acrescentado para a farmácia e o seu operador logístico Farmavenix. “A antecipação e implementação de iniciativas pioneiras no setor foram decisivas para o sucesso do nosso negócio”, disse o presidente da Cofares, Eduardo Pastor.

Estes resultados dão continuidade aos números registados em 2025, ano em que a Cofares alcançou um volume de vendas de 4.580 milhões de euros, um aumento de 7,4%, e um lucro antes de impostos de 18,1 milhões, quase 19% superior ao do ano anterior. O lucro operacional bruto (EBITDA) foi de 49,1 milhões de euros, um aumento de 12%, enquanto a taxa de cobertura atingiu 70,7%, segundo os critérios do Banco de Espanha.

Atualmente, a Cofares tem uma rede de 48 armazéns em Espanha e alocou 230 milhões de euros para investimentos nos últimos cinco anos. Como parte da sua estratégia de expansão, planeia construir três novos centros em Córdoba, Talavera de la Reina (Toledo) e Santa Cruz de Tenerife. Da mesma forma, as suas marcas Farline e Aposán aumentaram as suas vendas em 14,3% em 2025, para 70 milhões de euros, enquanto a Farmavenix fechou no ano passado com um crescimento de 19%, acrescentando mais 8 milhões de euros ao seu volume de negócios.