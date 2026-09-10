Segurança

Comissão Europeia chega a acordo com EUA sobre troca de dados fronteiriços

  • Lusa
  • 17:17

A "Parceria de Segurança Fronteiriça Reforçada" tinha sido exigida pelos EUA para que a UE pudesse continuar a participar no programa norte-americano de isenção de vistos.

A Comissão Europeia concluiu esta quinta-feira as negociações com os Estados Unidos sobre um acordo quadro para a troca de dados fronteiriços, que terá agora de ser aprovado pelo Conselho da UE e pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Em comunicado, o Executivo comunitário referiu que este acordo, designado “Parceria de Segurança Fronteiriça Reforçada”, tinha sido exigido pelos EUA para que a União Europeia (UE) pudesse continuar a participar no programa norte-americano de isenção de vistos.

Na mesma nota informativa, a Comissão Europeia indicou que o acordo estabelece as “condições gerais” para a troca de informações, sendo que as trocas específicas terão depois por base os acordos bilaterais que vierem a ser negociados entre cada Estado-membro do bloco dos 27 e os Estados Unidos.

No mesmo sentido, os dados que vierem a ser trocados com os Estados Unidos “serão provenientes das bases de dados nacionais dos Estados-membros”, frisou o Executivo.

A Comissão Europeia salientou ainda que o acordo negociado “assegura um conjunto sólido de salvaguardas em matéria de proteção de dados, em conformidade com o Direito da UE e com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE”.

O Conselho da UE, que representa os governos dos 27 Estados-membros, terá agora de decidir se assina este acordo quadro e, posteriormente, submetê-lo à apreciação do Parlamento Europeu. Caso os eurodeputados o aprovem, o Conselho da UE poderá depois “proceder com a conclusão formal do acordo”, explicou o Executivo comunitário.

Quando o acordo quadro entre a UE e os Estados Unidos entrar em vigor, os Estados-membros podem concluir acordos bilaterais com os Estados Unidos, com base nas condições e salvaguardas definidas no acordo quadro”, referiu ainda a Comissão Europeia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Comissão Europeia chega a acordo com EUA sobre troca de dados fronteiriços

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.