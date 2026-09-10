Davidson Kempner, ECS e Magna juntam-se para investir em logística na Península Ibérica

A americana Davidson Kempner Capital Management juntou-se à gestora de investimentos portuguesa ECS Capital e à construtora Magna Industrial para criar uma joint venture dedicada ao investimento em ativos logísticos na Península Ibérica. O primeiro investimento é a aquisição e desenvolvimento do Benavente Prime Hub.

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“Reunindo a base de capital e a experiência global em investimento imobiliário da Davidson Kempner, o conhecimento do mercado português e as competências de gestão de ativos da ECS, e a experiência da Magna em desenvolvimento e construção de infraestruturas logísticas e industriais, a joint venture encontra-se numa posição única para investir em ativos logísticos e industriais modernos em toda a Península Ibérica”, referem em comunicado.

Segundo a nota, a parceria destina-se a explorar “oportunidades decorrentes da reconfiguração das cadeias de abastecimento, do nearshoring, do comércio eletrónico, da procura por parte de prestadores de serviços logísticos terceirizados, de ocupantes dos setores da indústria transformadora e do retalho, e da crescente necessidade de ativos energeticamente eficientes e dotados de tecnologia”.

O anúncio da joint venture coincide com o primeiro investimento: um terreno para desenvolvimento com cerca de 380.000 m² de área bruta de construção em Benavente, no corredor logístico da área metropolitana de Lisboa. O plano de desenvolvimento do Benavente Prime Hub prevê a construção faseada, com início previsto ainda em 2026 e a conclusão das obras em 2030. Segundo o comunicado, o projeto “já despertou um forte interesse por parte de um leque alargado de potenciais ocupantes”.

“O segmento logístico e industrial continua a ser um dos exemplos mais evidentes de como, no setor imobiliário, a procura estrutural de longo prazo, a complexidade operacional e uma aplicação disciplinada de capital se podem conjugar para criar valor duradouro”, salienta Manuel Noronha Andrade, CEO da ECS, gestora criada em 2006 por Fernando Esmeraldo e António de Sousa. Para o responsável, a parceria com a Davidson Kempner e a Magna permitirá conjugar “capital institucional, capacidade de execução local e gestão proativa”.

Mario Moreno, CEO da Magna, também citado no comunicado, destaca que a empresa “já entregou mais de um milhão de metros quadrados de espaço logístico e industrial em Espanha e Portugal, incluindo mais de 800.000 metros quadrados de construção nova e mais de 200.000 quadrados de obras de adaptação”, adiantando que o Benavente Prime Hub terá configurações flexíveis e certificação de sustentabilidade BREEAM Excellent.

A Davidson Kempner e a ECS foram assessoradas nesta operação pela PLMJ, Linklaters e Arcadis. A Magna foi assessorada pela Cuatrecasas.