Do dobrável iPhone Duo aos novos Apple Watch: tudo o que foi apresentado no Apple Event

A expectativa em torno do evento anual de apresentação de produtos da Apple era elevada, num momento que marca também uma nova era na liderança da tecnológica. John Ternus assumiu o cargo de CEO a 1 de setembro, sucedendo a Tim Cook, naquela que foi a sua primeira apresentação de produtos à frente da empresa, depois de ter liderado a área de engenharia de hardware.

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Foram várias as novidades apresentadas na tarde desta quarta-feira no Apple Park, na Califórnia, desde novos iPhones a AirPods e smartwatches. Mas o grande destaque, que era também um dos segredos mais mal guardados do mundo tecnológico, foi o lançamento do primeiro dobrável da marca: o iPhone Duo.

Durante a apresentação, John Ternus descreveu o novo modelo como uma “inovação notável”, que pretende revolucionar a experiência de utilização de um smartphone dobrável. O CEO da Apple diz que o iPhone Duo chega com um novo design pensado para preservar a experiência de utilização do iPhone num formato dobrável. Quando aberto, é o iPhone mais fino de sempre, segundo a Apple.

A dobradiça entre os dois ecrãs foi desenhada para garantir uma experiência suave, mas também robusta, para suportar a utilização intensiva, expectável por parte dos utilizadores. A Apple sublinha que o mecanismo permite manter o ecrã totalmente plano quando o iPhone Duo está aberto, um dos principais desafios enfrentados pelas marcas asiáticas que já têm presença no mercado dos smartphones dobráveis há vários anos e que aumenta a expectativa em torno deste modelo inédito da Apple.

O sistema operativo iOS 27 — que será lançado para os dispositivos compatíveis no dia 14 de setembro — foi adaptado à nova experiência entre ecrãs, permitindo diferentes modos e posições de utilização, incluindo multitarefa, com aplicações abertas lado a lado.

O dobrável da Apple conta com duas câmaras traseiras: uma principal Fusion de 48 megapíxeis (MP), com estabilização ótica, acompanhada por uma ultra grande angular de 48 MP. O iPhone Duo receberá ainda suporte para Apple Pencil durante este ano.

O formato dobrável permite novas possibilidades na fotografia e nas videochamadas. Quando aberto, cada pessoa pode aparecer num dos ecrãs e é possível apoiar o dispositivo numa superfície para tirar fotografias. O ecrã traseiro pode ainda apresentar animações para ajudar a captar a atenção de crianças ou permitir que a pessoa fotografada veja o enquadramento. No vídeo de apresentação a Apple descreve o iPhone Duo como a maior transformação do iPhone original desde o seu lançamento.













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iPhone Duo promete mais desempenho e boa autonomia, mas preço dispara

O iPhone Duo é equipado com o novo chip A20 Pro, o mais avançado da empresa, de modo a suportar tarefas de inteligência artificial (IA). A Apple promete ainda autonomia para todo o dia, com até 31 horas de reprodução de vídeo e o sistema de carregamento (compatível com USB-C e Wireless) permite recuperar 50% da bateria em 12 minutos.

O iPhone Duo conta com um ecrã flexível de 7,6 polegadas quando está aberto e um segundo ecrã exterior de 5,4 polegadas. Com o dispositivo desdobrado, o ecrã é 50% maior do que o do iPhone 18 Pro Max e 80% maior do que o do iPhone 18 Pro, ambos também apresentados nesta quarta-feira.

O dispositivo conta ainda com colunas que prometem um som mais imersivo e está disponível nas cores Star White e Night Sky. A estrutura é reforçada em titânio, enquanto a frente e a traseira recorrem a vidro Ceramic Shield.

Em Portugal, os preços começam nos 2.399 euros para a versão de entrada com 256 GB de armazenamento interno, 2.649 euros para a versão de 512 GB, e disparam até aos 3.899 para a versão de 2 TB. As pré-encomendas arrancam a 16 de outubro, com o dobrável a chegar ao mercado no dia 23 de outubro.

iPhones 18 Pro e 18 Pro Max também revelados

Sem que a Apple tivesse mostrado um iPhone 18, a empresa de Cupertino apresentou o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, que, entre várias novidades, destacam-se pela maior autonomia. A Apple explica que o modelo Pro terá uma autonomia de até 24 horas, enquanto o Pro Max chega às 30 horas. Também o processo de carregamento foi melhorado, permitindo recuperar 50% da carga em cinco minutos.

A Apple aposta igualmente no chip A20 Pro, desenvolvido com uma arquitetura renovada para aumentar o desempenho dos iPhones e responder às exigências crescentes do processamento de tarefas de IA.





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A empresa anunciou também novidades nas câmaras, com destaque para a abertura ajustável das lentes, combinada com melhorias de software que permitem novas capacidades na captura de fotografias e vídeos. Além das alterações na arquitetura interna, a Apple redesenhou o sistema de dissipação de calor dos smartphones. Os novos iPhone 18 Pro contam com uma câmara de vapor, que permite melhorar a gestão térmica em mais de 40% face à geração anterior.

Os dois modelos chegam em quatro acabamentos. O preço do iPhone 18 Pro arranca nos 1.499 euros para a versão de 256 GB e chega aos 2.999 euros na versão de 2 TB. Já o Pro Max começa nos 1.649 euros, também com 256 GB, e chega aos 3.149 euros. As pré-encomendas começam a 12 de setembro, com chegada às lojas a 18 de setembro.

A abertura do evento foi ainda focada na estratégia da Apple para desenvolver um “hub de inteligência pessoal”. As novas funcionalidades, suportadas pelo chip A20 Pro, chegam à mais recente versão da Siri, que promete compreender melhor o contexto das aplicações e realizar tarefas entre diferentes serviços. A nova versão estará disponível este mês, em 16 línguas, incluindo português.

AirPods 5 com cancelamento de ruído melhorado e a partir de 149 euros

O evento de apresentação ficou também marcado pela nova geração de auriculares sem fios, com os novos AirPods 5, que prometem um som mais imersivo e potente.

A empresa da maçã promete uma redução de 50% do ruído face à geração anterior, graças a um sistema de cancelamento ativo de ruído (ANC) melhorado, mesmo com o formato aberto dos auriculares. Os AirPods 5 contam também com áudio adaptativo, que ajusta automaticamente os modos de funcionamento, incluindo o cancelamento de ruído e o modo de transparência.

Os AirPods 5 permitem ainda uma integração mais profunda com a Siri, possibilitando uma interação mais direta com a assistente e o acesso a novas funcionalidades, como a tradução em tempo real.

Com o cancelamento ativo de ruído ligado, os AirPods 5 oferecem até cinco horas de autonomia. O modelo de entrada custa 149 euros, enquanto a versão com estojo de carregamento sem fios custa 169 euros. Os novos auriculares chegam às lojas a 18 de setembro.

Novos Apple Watch focam na saúde

Os novos Apple Watch reforçam as funcionalidades dedicadas à monitorização da saúde, com a frequência cardíaca a ser medida até 24 vezes mais frequentemente e analisada através de duas leituras distintas. Uma está orientada para acompanhar os níveis diários de stress e recuperação, enquanto a outra permite uma avaliação mais prolongada da saúde cardiovascular. Os relógios passam ainda a conseguir estimar uma espécie de idade biológica com base nos dados recolhidos, à semelhança doutros gadgets que têm vindo a ganhar popularidade, como as pulseiras Whoop.

O desempenho fica a cargo do novo chip S11, que, segundo a Apple, é o processador mais potente alguma vez integrado num wearable da marca. O Apple Watch Series 12 estará disponível com caixas em alumínio, incluindo vários acabamentos, e pela primeira vez o acabamento em cerâmica. As versões em alumínio contam ainda com um vidro mais resistente.











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Por fim, o Apple Watch Ultra 4 conta com capacidades mais avançadas, incluindo a bateria, que conta agora com uma autonomia capaz de ir até 2 dias em uso normal, ou até 84 horas em modo de baixo consumo. Este relógio inteligente conta com novos modos adaptados para atividades físicas mais intensivas, que podem prolongar o acompanhamento de treinos ao ar livre até 45 horas.

Os novos modelos chegam às lojas a 18 de setembro e já podem ser reservados. O Apple Watch Series 12 começa nos 459 euros na versão em alumínio, sobe para 809 euros com caixa em titânio e chega aos 1.059 euros no acabamento em cerâmica. Já o Apple Watch Ultra 4 terá um preço inicial de 909 euros.