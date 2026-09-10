Dona da Portinsurance, Melior e Median passa para os franceses da Ascentiel

O Grupo Concentra, especializado na intermediação de seguros e resseguros em Espanha e Portugal – e dono no mercado português de corretoras como a Portinsurance, Melior e Median -, foi comprado pelo grupo francês Ascentiel Groupe. O acordo prevê a compra da posição maioritária até agora detida pela BlackFin Capital Partners, com o fundador da Concentra, Javier López-Linares, e a sua equipa executiva a reinvestirem na operação para se manterem como acionistas minoritários.

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A transação formaliza a saída do fundo BlackFin, que era acionista majoritário do grupo desde 2022. A conclusão do negócio está dependente da aprovação das autoridades reguladoras, nomeadamente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) em Portugal, da DGSFP em Espanha e da FCA no Reino Unido.

A integração das operações do Grupo Concentra com a presença que a Ascentiel (apoiada pelas sociedades de investimento Cobepa e Amundi PEF) já detinha na Península Ibérica dá origem a uma plataforma regional com receitas estimadas em cerca de 62 milhões de euros e uma equipa composta por aproximadamente 370 colaboradores. A nível global, impulsionado por este negócio e por aquisições anteriores na Europa, o grupo combinado projeta ultrapassar os 150 milhões de euros de receitas já em 2026.

Javier López-Linares continuará como presidente executivo, acompanhado por Carlos Gómez Pascual (Managing Director), Emilio de Navasqüés (CFO) e Inês Montenegro (CTO). O grupo continuará a operar no mercado sob as suas marcas atuais e estrutura habitual.

Em comunicado, Javier López-Linares destacou que a escolha da Ascentiel resulta de uma visão partilhada sobre a prestação de serviços de excelência e crescimento através de aquisições (buy-and-build): “Trinta anos depois da fundação da Concentra, escolhemos a Ascentiel porque partilha a mesma cultura orientada para o cliente, inovação e consolidação. Juntos podemos chegar mais longe e mais depressa”.

Já Julien Ben Lahcen, CEO da Ascentiel Groupe, reforçou que o objetivo é alavancar a posição que o Grupo Concentra já construiu na região: “A Concentra já é um dos operadores de maior sucesso do mercado ibérico. O nosso papel é acelerar o que a equipa construiu, não alterá-lo”.

Para a Ascentiel Groupe, plataforma seguradora especializada na distribuição e gestão digital de ramos Não Vida, esta é a sua terceira aquisição na Península Ibérica após ter integrado a Ascentiel International, em 2024, e a PMQ, em julho de 2026.