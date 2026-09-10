Empresas espanholas reforçam o seu compromisso com a América Latina

O Banco de Espanha, no seu Relatório sobre a Economia Latino-Americana, destacou que o investimento espanhol na América Latina está principalmente concentrado no Brasil e no México, as duas maiores economias latino-americanas, e que o crescimento do número de empresas de investimento ocorreu especialmente nestes mercados.

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Uma presença que aumentou nos últimos meses através de operações corporativas, concessões, aquisições e expansão industrial. A operação mais significativa até à data foi a aquisição da Iberdrola México pela Cox por 4.000 milhões de dólares. Após a transação, a empresa destacou que a América Latina está consolidada como o seu principal foco geográfico e que o México se torna um centro estratégico para o seu crescimento regional.

Este impulso foi recentemente reforçado com a adjudicação da maior central de dessalinização da América Latina, no valor de 304 milhões de dólares, localizada precisamente no México, bem como com o reforço da sua posição no Brasil com a entrada em operação de uma concessão de transmissão de eletricidade em São Paulo, uma infraestrutura de 104 quilómetros associada a uma concessão de 30 anos e um investimento próximo de 60 milhões de euros.

No setor financeiro, a Santander anunciou a intenção de lançar uma oferta de câmbio pelos 10% do Santander Brasil que não controla. A transação, avaliada em até €1.908 milhões e articulada através de uma troca de ações, reforça o compromisso do grupo com um dos seus principais mercados e responde à sua estratégia de aumentar a sua exposição num país ao qual atribui um potencial de crescimento significativo a longo prazo.

A Iberdrola também reforçou o seu compromisso com o Brasil durante este ano. A empresa energética avançou para o controlo total da Neoenergia após concluir a proposta de aquisição lançada sobre as ações que ainda não controlava da sua subsidiária brasileira, uma operação avaliada em cerca de 980 milhões de euros.

Outro caso é o da Acciona, que juntamente com o seu parceiro local BRK assinou uma concessão de saneamento no estado brasileiro de Pernambuco. O contrato, com uma duração de 35 anos, inclui investimentos de cerca de 2.680 milhões de euros, para expandir e modernizar as infraestruturas de abastecimento de água e saneamento em 153 municípios e num distrito do estado.

Outra empresa que reforçou a sua posição na região é a Aena, após ter sido adjudicada a concessão do aeroporto internacional Galeão, no Rio de Janeiro, por cerca de 483 milhões de euros. Quando esta operação estiver concluída, o gestor do aeroporto aumentará a sua rede no Brasil para 18, consolidando a sua posição como gestor da maior rede de aeroportos concessionados do país.

Da mesma forma, empresas de outros setores, como a Persán, fabricante de produtos de cuidados domésticos e pessoais, encontram-se numa fase de expansão estratégica na América Latina. Com sede em Sevilha, após adquirir o Grupo Suíço Mibelle e estabelecer um volume de negócios recorde de 1.227 milhões de euros, a empresa está a dar passos na sua estratégia de internacionalização, com foco em marcas próprias, analisando diferentes países da região, como o México e a Colômbia, conforme explicado pela empresa numa reunião este verão na Associação Andaluza de Empresas Familiares.