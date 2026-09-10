FMI afastou Ricardo Reis da corrida a economista-chefe do FMI após críticas às tarifas de Trump

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recuou, à última hora, na nomeação de Ricardo Reis para economista-chefe, após tomar conhecimento das críticas do académico português à política tarifária de Donald Trump, avança o Financial Times. O FMI preparava-se para anunciar a nomeação do professor da London School of Economics (LSE) no início do verão.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Ricardo Reis tinha alertado, após o anúncio das tarifas do “dia da libertação“, em abril do ano passado, que as medidas iriam pressionar os preços no consumidor nos Estados Unidos e provocar uma nova vaga de inflação. Depois, num podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, reiterou que as tarifas fariam subir os preços e tornariam a produção norte-americana “mais difícil, mais cara e mais ineficiente”. Em julho, o FMI acabou por nomear Silvana Tenreyro, antiga responsável do Banco de Inglaterra e também professora da LSE, para o cargo.

A escolha de Silvana Tenreyro acabou por recair sobre uma economista que, tal como Reis, considera que as tarifas prejudicam o crescimento económico, embora, segundo as fontes citadas pelo Financial Times, tenha sido menos vocal nas críticas à administração Trump. O FMI recusou comentar o processo de seleção, invocando a confidencialidade sobre os candidatos. Ricardo Reis também não quis comentar a notícia.