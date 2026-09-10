Grupo Banco Mundial emite garantias de 53,7 milhões à Mota-Engil no Corredor do Lobito
Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) emitiu garantias no valor de 62,6 milhões de dólares à Mota-Engil, para cobrir os seus investimentos na Lobito Atlantic Railway.
O Grupo Banco Mundial emitiu garantias de 62,6 milhões de dólares (53,7 milhões de euros) à Mota-Engil para sustentar investimentos no Corredor do Lobito, infraestrutura ferroviária que liga Angola e República Democrática do Congo, anunciou esta quinta-feira a instituição financeira.
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“A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) emitiu garantias no valor de 62,6 milhões de dólares à empresa portuguesa de construção Mota-Engil, para cobrir os seus investimentos de capital na Lobito Atlantic Railway, que opera o Corredor do Lobito ao abrigo de uma concessão de 30 anos com o Governo de Angola”, lê-se no comunicado enviado à Lusa.
A Mota-Engil é a responsável pela operação, gestão, manutenção e modernização a longo prazo de cerca de 1.300 quilómetros de infraestrutura ferroviária que atravessa Angola, desde o Porto do Lobito, na costa atlântica, até Luau, na fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo). A concessão inclui também a operação de um terminal de minerais no porto angolano.
De acordo com a MIGA, entidade responsável pela emissão de garantias financeiras a projetos apoiados pelo Grupo Banco Mundial, o projeto do Corredor do Lobito deverá empregar diretamente “mais de 1.600 trabalhadores no pico das operações, dos quais 97% serão cidadãos angolanos“, sendo que existem agora quase mil trabalhadores empregados, incluindo 529 transferidos de operadores ferroviários e portuários estatais, contribuindo para o desenvolvimento de competências locais ao longo do corredor.
O Corredor do Lobito constitui uma das rotas mais competitivas entre a região da exploração de minerais, conhecida como Copperbelt, na RDCongo, rica em cobre e cobalto, e os mercados internacionais, oferecendo tempos de trânsito significativamente inferiores aos das atuais alternativas rodoviárias, salienta-se no comunicado.
O cobre e o cobalto, nota a instituição, são matérias-primas essenciais para as tecnologias de energia limpa, incluindo baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.
A parceria com a MIGA reforça as condições necessárias para viabilizar um investimento desta dimensão e reflete a confiança internacional no projeto e na capacidade de execução dos seus parceiros.
“A parceria com a MIGA reforça as condições necessárias para viabilizar um investimento desta dimensão e reflete a confiança internacional no projeto e na capacidade de execução dos seus parceiros”, disse o vice-presidente e CEO do grupo Mota-Engil, Manuel Mota, citado no comunicado.
A participação da Mota-Engil no Corredor do Lobito “representa a continuação de um compromisso de 80 anos com Angola e a convicção de que os projetos estratégicos devem ser construídos sobre parcerias sólidas, uma visão de longo prazo e a criação de valor sustentável para o país e para a região em geral”, acrescentou o empresário português.
O seguro de risco fornecido pela MIGA cobrirá os investimentos de capital da Mota-Engil na Lobito Atlantic Railway contra os riscos de expropriação, conflito e perturbação civil, e incumprimento contratual.
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