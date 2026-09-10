IEP celebra 45 anos com congresso dedicado aos grandes desafios estratégicos de Portugal

O IEP – Instituto Electrotécnico Português assinala 45 anos de história com a realização do Congresso “Os Grandes Desafios Estratégicos de Portugal”, no próximo dia 30 de setembro, na Casa da Música, no Porto. O encontro reunirá especialistas, decisores e líderes de diferentes setores para debater algumas das questões determinantes para a competitividade e o futuro do país.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Pedro Siza Vieira será o keynote speaker de um programa que contará com representantes de entidades como a idD Portugal Defence, CCDR-Norte, EID, Metropolitano de Lisboa, Instituto Superior Técnico, INESC TEC, E-REDES, AI2, MEO, Amazon Web Services (AWS) Portugal, Start Campus, entre outras.

Num contexto marcado por profundas transformações geopolíticas, energéticas e tecnológicas, o Congresso pretende criar um espaço de reflexão e diálogo sobre o posicionamento de Portugal perante alguns dos principais desafios da agenda nacional e europeia, aproximando empresas, instituições, academia e entidades públicas.

A Energia, a Defesa e as Infraestruturas do Futuro estarão no centro da reflexão, em três painéis temáticos:

“Defesa, Indústria e Autonomia Estratégica”

“Os Desafios da Rede Elétrica do Futuro”

“Portugal como Hub Global de Comunicações, Dados e Inovação”

Ao longo dos três painéis serão abordadas diferentes perspetivas sobre a autonomia estratégica e o papel da indústria nacional, os desafios associados à modernização, resiliência e evolução da rede elétrica, bem como as condições necessárias para reforçar o posicionamento de Portugal enquanto plataforma global de comunicações, dados e inovação.

Mais do que assinalar os 45 anos do IEP, o Congresso pretende afirmar-se como um ponto de encontro para a reflexão sobre temas estruturantes para o desenvolvimento do país.

Ao longo do dia, os participantes terão oportunidade de acompanhar o debate com oradores e especialistas de reconhecido mérito, conhecer diferentes perspetivas sobre os desafios e oportunidades que irão marcar os próximos anos e estabelecer contactos com decisores, especialistas e representantes dos setores público, empresarial, tecnológico e académico.

O programa foi concebido para promover a partilha de conhecimento, o diálogo entre diferentes setores e o networking, contribuindo para uma visão integrada sobre algumas das decisões estratégicas que poderão influenciar a competitividade, a soberania e o desenvolvimento sustentável de Portugal.

Para o IEP, a realização deste Congresso representa, por isso, mais do que a celebração de um marco institucional:

“Ao assinalarmos 45 anos de atividade, queremos promover uma reflexão séria sobre os grandes desafios que irão moldar o futuro de Portugal. Acreditamos que a resposta a estes desafios exige conhecimento, cooperação entre diferentes setores e uma visão estratégica de longo prazo”, refere o Instituto Electrotécnico Português.

O Congresso “Os Grandes Desafios Estratégicos de Portugal” conta com o apoio da AIPOR – Associação dos Instaladores de Portugal, da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, da AEP – Associação Empresarial de Portugal, da APQ – Associação Portuguesa Para A Qualidade e a OE – Ordem dos Engenheiros, entidades que se associam a esta iniciativa e reforçam a relevância do diálogo entre o tecido empresarial, os profissionais, as instituições e os diferentes setores representados no encontro.

A participação no Congresso tem o valor de 180 euros (IVA incluído) e inclui o acesso a todas as sessões, coffee-break, almoço e cocktail comemorativo do 45.º aniversário do IEP.

As inscrições e todas as informações atualizadas sobre o programa e os oradores estão disponíveis aqui.

Programa

09:15 | Abertura institucional

Senhora Vereadora Engª Manuela Álvares, Câmara Municipal de Matosinhos

Eng.º Carlos Cardoso, Presidente do IEP

10:00 | Keynote speaker

Dr. Pedro Siza Vieira

10:45 | Coffee-Break

11:15 | Painel sobre “Defesa, Indústria e Autonomia Estratégica”

Prof. Doutor Ricardo Pinheiro Alves, Presidente da idD Portugal Defence

Major-General Tiago Vasconcelos, Professor Auxiliar Convidado (ISCSP – ULisboa)

Prof. Doutor Álvaro Santos, Presidente da CCDR-Norte

Dr. Vasco Lobo, Diretor Executivo da EID

Dr. Pedro Folgado, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa

12:30 | Intervalo para almoço

14:30 | Painel sobre “Os Desafios da Rede Elétrica do Futuro”

Eng.º Pedro de Sampaio Nunes, Membro do Conselho Consultivo do iLab

Prof. Doutor Pedro Carvalho, Instituto Superior Técnico

Prof. Doutor João Peças Lopes, Membro do Conselho de Administração do INESC TEC

Eng.º João Martins de Carvalho, Membro do Conselho Executivo da E-REDES

Moderador: Eng.º Cipriano Lomba, Administrador do IEP

15:30 | Painel sobre “Portugal como Hub Global de Comunicações, Dados e Inovação”

Prof. Doutor João Barros, Presidente da AI2

Eng.º José Pedro Nascimento, CTO da MEO

Eng.º André Rodrigues, Country Lead da Amazon Web Services (AWS) Portugal

Eng.º Filipe Barreiro, Director of Operations at Start Campus | Delivering Sustainable AI-Scale Data Centers

Prof.ª Dr.ª Isabel Praça, professora no ISEP e Pró-Reitora para a Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade Técnica do Porto

Moderador: Eng.º Paulo Firmeza, Administrador do IEP

16:45 | Sessão de encerramento

Dr. Jorge Serra, Diretor-Geral do IEP

17:00 | Cocktail e celebração do 45.º aniversário do IEP