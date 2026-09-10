Meses depois do lançamento, Anthropic disponibiliza Mythos à União Europeia

Meses após o seu lançamento em abril, a Anthropic concedeu o acesso do Mythos, o seu modelo de inteligência artificial (IA) especializado em cibersegurança, à Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), confirmou um porta-voz da Comissão Europeia à Bloomberg. No Reino Unido, o AI Security Institute (AISI), instituto britânico responsável por testar estes modelos de ponta, não recebeu acesso e ficou de fora do grupo de organizações avaliadas pela Anthropic antes do lançamento.

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“Após o nosso envolvimento construtivo com a Anthropic, podemos confirmar que a agência de cibersegurança da UE, a ENISA, obteve acesso ao Mythos 5 e está a testá-lo agora”, assinalou Thomas Regnier, um porta-voz do braço executivo da UE, à agência de notícias. Um representante da empresa especializada em IA recusou comentar o assunto com a Bloomberg.

A Anthropic apresentou pela primeira vez o Mythos em abril. O modelo é considerado suficientemente avançado na identificação de vulnerabilidades informáticas para que a empresa tenha limitado o acesso a um grupo restrito de instituições previamente avaliadas, do qual não fazia parte qualquer organização da União Europeia.

Ao todo, cerca de 40 entidades participam na iniciativa denominada Projeto Glasswing, incluindo empresas como Apple, Amazon Web Services (AWS), Google, Nvidia e Microsoft. O acesso ao modelo de IA tem sido fortemente controlado devido às suas capacidades e potencial impacto no acesso indesejado a dados sensíveis.

A Comissão Europeia começou a negociar o acesso com a empresa liderada por Dario Amodei no final de maio, após Bruxelas ter pressionado a empresa para permitir que a agência europeia testasse o modelo. Contudo, as conversações desencadearam meses de disputas sobre o tipo e âmbito do acesso da agência europeia de cibersegurança.

O acesso terá sido ainda condicionado pelas restrições impostas pela Administração Trump ao acesso estrangeiro dos modelos Fable e Mythos, entretanto aliviadas.

Apesar de ter garantido à UE que poderá testar o modelo — cinco meses após o seu lançamento —, a empresa que vale quase um bilião de dólares recusou submeter o seu modelo mais recente ao AI Security Institute (AISI) do Reino Unido para testes antes do lançamento.

A exclusão provocou preocupação dentro do Governo britânico, perante o receio de que as empresas tecnológicas norte-americanas estejam a adotar uma postura cada vez mais restritiva em relação a instituições estrangeiras, alinhada com a visão do presidente dos EUA, Donald Trump.

“Autoridades de segurança nacional estão com preocupações. Eles definitivamente não testaram o Mythos 5.1. Há ansiedade em torno disso. Estão preocupados que isso possa ser um sinal do que está por vir, com a Aisi não tendo acesso aos modelos mais recentes”, afirmou uma fonte do Governo britânico, citado pelo Financial Times.

Para a Europa, a questão deixa assim de ser apenas tecnológica. Menos acesso aos modelos mais avançados significa também menos capacidade para os avaliar e antecipar os riscos associados à sua utilização, numa corrida em que os Estados Unidos continuam a concentrar as empresas que desenvolvem estes sistemas autónomos de ponta.