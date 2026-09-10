Metrobus alarga operação em Coimbra e obriga a alterações no trânsito e autocarros

O metrobus expande-se esta quinta-feira a Coimbra-B e à Praça da República, numa operação que vai obrigar a uma reconfiguração do trânsito na Baixa de Coimbra e à mudança de mais de 20 linhas dos transportes públicos urbanos.

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O alargamento da operação do sistema de metrobus (autocarros articulados em via dedicada) vai implicar alterações profundas na circulação na zona da Baixa de Coimbra, entre as quais as restrições ao trânsito na rua da Sofia, que passa a funcionar num único sentido e reservada a transportes públicos e acessos locais (comerciantes e residentes).

A avenida D. Sesnando Davides (via central), onde estava inicialmente prevista a circulação automóvel, terá também acesso condicionado a autocarros e acesso local, e a rua da Saragoça passa a funcionar apenas no sentido descendente, entre a rua Guerra Junqueiro e a de Montarroio, que passa a ser via de acesso a um dos parques do Mercado D. Pedro V.

A entrada do metrobus e as alterações de circulação implicam também mudanças em mais de 20 linhas dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que estimam que 14% dos seus passageiros diários serão impactados pelas mudanças na rede.

A reconfiguração da linha dos SMTUC tem como filosofia a não sobreposição de serviços com a oferta do metrobus, estando previstos mais transbordos, com o Arnado, Praça da República e Estádio/Solum a funcionarem como uma espécie de interfaces de ligação entre os dois tipos de autocarros.

No caso do Arnado, os utentes serão obrigados a fazer um percurso a pé de cinco minutos para a paragem de SMTUC ou de metrobus mais próxima. Já na ligação entre serviços na Solum, o transbordo a pé tem uma duração de três minutos.

Face à dimensão das mudanças, que têm sido criticadas pela oposição, o município avançou com uma campanha de esclarecimento, disponível em www.cm-coimbra.pt/comovou, recomendando também que os automobilistas usem aplicações como o Waze ou o Google Maps para cálculo do melhor trajeto possível.