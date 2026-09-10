Mediação

Pedro Rocha vai liderar a corretora Diot-Siaci em Portugal

  • ECO Seguros
  • 17:03

A maior corretora de França arrancou segunda-feira com o escritório em Lisboa e as ambições para Portugal continuam por revelar.

A corretora Diot-Siaci, maior do mercado francês e com forte presença no mundo, inaugurou esta segunda-feira o seu escritório de Lisboa, apresentando o português Pedro Rocha como Diretor Geral Iberia. “Temos pela frente um desafio exigente e estimulante, num mercado cheio de oportunidades, mas também a oportunidade de contribuir para uma visão mais internacional, integrada e ambiciosa do Grupo”, comentou Rocha sobre os seus propósitos.

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Pedro Rocha será o diretor geral da Diot-Siaci Iberia. “Temos pela frente um desafio exigente e estimulante, num mercado cheio de oportunidades”.

Formado pela Universidade de Lisboa e com um pós-graduação pelo ISCTE, a carreira profissional de Pedro Rocha nos seguros passou pela Cosec, Mawdy e Coface antes de entrar na Diot Siaci.

Segundo valores de 2025, a Diot-Siaci lidera o setor da corretagem em França, à frente de WTW, Marsh, AON e Verspieren. Em 6º lugar está a Filhet Allard, seguida da Verlingue enquanto Meilleurtaux, Vilavi e Bessé fecham o TOP10. Torna-se a terceira entre as 10 maiores corretoras francesas a entrar em Portugal após a Verlingue e a Verspieren.

A entrada em Portugal vai dar-se através da MSH empresa do grupo especializada na conceção e gestão de soluções internacionais de seguros de saúde e proteção social para pessoas em mobilidade internacional. Esta empresa opera em mais de 190 países, acompanha mais de 700 mil segurados e dispõe de 12 centros de excelência a nível mundial.

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Corretora Diot-Siaci entra diretamente em Portugal e Espanha

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O objetivo da Diot-Siaci é crescer na Europa do sul e, para isso, vão nascer escritórios da filial MSH em Lisboa e Madrid. Seguros de saúde e de proteção social internacionais são os segmentos óbvios.

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