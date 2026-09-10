Primeiros operadores fora da MOBI.E entram na plataforma nacional de dados

Os primeiros operadores de pontos de carregamento que não estavam ligados à MOBI.E concluíram os testes de integração na nova plataforma de dados da empresa, que passará a agregar informação de toda a rede nacional de carregamento elétrico.

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A integração resulta das novas funções da MOBI.E enquanto Entidade Agregadora de Dados para a Mobilidade Elétrica (EADME), previstas no novo regime jurídico da Mobilidade Elétrica e decorrentes do regulamento europeu relativo à infraestrutura para combustíveis alternativos (AFIR), informou hoje a empresa.

Neste novo enquadramento, todos os operadores de pontos de carregamento de acesso público têm de disponibilizar, gratuitamente e de forma não discriminatória, informação sobre os seus postos, incluindo localização, características técnicas, formas de pagamento, preços e disponibilidade em tempo real.

A MOBI.E passa a recolher e agregar estes dados e a transmiti-los ao Ponto de Acesso Nacional (PAN), plataforma gerida em Portugal pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), através da qual é disponibilizada informação sobre infraestruturas de carregamento e outros serviços de mobilidade abrangidos pela legislação europeia.

A rede de carregamento atualmente conectada à MOBI.E integra mais de 30 comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica e cerca de uma centena de operadores de pontos de carregamento.

Os operadores que já estavam ligados à plataforma de gestão da MOBI.E foram integrados no novo sistema através de um processo interno de migração, enquanto os que não tinham ligação à empresa estão a realizar testes de integração, tendo os primeiros concluído já essa etapa.

“A disponibilização de informação completa e fiável sobre a rede de carregamento é fundamental para garantir transparência e apoiar a evolução da mobilidade elétrica”, refere o presidente da MOBI.E, António Veiga Ferrão, citado no mesmo comunicado.

“A MOBI.E tem uma experiência consolidada na gestão e tratamento de dados de mobilidade e, enquanto EADME, passa agora a desempenhar também um papel importante na agregação da informação de todos os operadores, incluindo aqueles que anteriormente não estavam ligados à nossa plataforma”, acrescenta.

A nova função permitirá também alargar a informação disponibilizada através do MOBI.DATA, área de dados do ‘site’ da MOBI.E, que passa a incluir informação recolhida através do ponto de acesso nacional sobre a disponibilidade dos pontos de carregamento de toda a rede nacional, incluindo os de operadores anteriormente não conectados à plataforma da empresa.

A MOBI.E é uma empresa pública desde 2015 e, além das novas funções de agregação de dados, é responsável pela gestão e monitorização da rede de mobilidade elétrica enquanto Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME).