Privatização da TAP decidida em meados de outubro

O vencedor da privatização da TAP será conhecido em “meados de outubro”. É esse o novo calendário do Governo, segundo avançou ao ECO fonte próxima do processo. Seguem-se os passos formais para a conclusão da operação.

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Face à equivalência das propostas vinculativas apresentadas pela Air France-KLM e pela Lufthansa, o Conselho de Ministros decidiu convidar os dois grupos para uma fase de negociação, com vista à apresentação de propostas finais e melhoradas. A nova etapa negocial terá a “duração de três semanas”.

Findo aquele período, a Air France-KLM e a Lufthansa apresentam as propostas finais revistas, seguindo-se a elaboração de um novo relatório de avaliação pela Parpública, que é depois entregue ao Governo. A resolução de Conselho de Ministros delega nos ministros das Finanças e das Infraestruturas a competência para determinar estas datas, que serão necessariamente condensadas.

No final da reunião semanal dos governantes realizada na quinta-feira passada, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, referiu a vontade em avançar rapidamente com esta etapa final. É um processo “a avançar com celeridade, no superior interesse nacional”, disse , falando num prazo de “semanas, não meses”.

Com o relatório da Parpública na mão, o Executivo fará a análise final. O futuro comprador de até 49,9% da TAP (5% estão reservados preferencialmente para os trabalhadores) será anunciado em “meados de outubro”, já depois do Orçamento do Estado, segundo referiu ao ECO fonte próxima da operação.

O processo não termina aí. “As propostas têm uma avaliação global de tal forma próxima, mesmo sendo diferentes, que justificam este esforço de negociação final com ambas para depois, em função de propostas melhoradas, tomarmos a decisão da escolha do único concorrente que fará a negociação finalíssima, aí apenas com um”, disse António Leitão Amaro. A decisão é comunicada simultaneamente aos dois concorrentes.

Seguem-se ainda uma série de formalidades, que pesaram na decisão do Governo de prorrogar o processo de venda direta dos 49,9% da TAP até 31 de dezembro. O Conselho de Ministros tem de aprovar os instrumentos contratuais, preparados pela Parpública, que incluem, designadamente, o contrato de compra e venda das ações, o acordo parassocial e outros contratos necessários à operação.

As minutas são enviadas ao investidor, que tem cinco dias para reclamar, se necessário. Existindo acordo, os contratos são assinados. Segundo o decreto-lei da privatização, o Governo pode exigir uma prestação inicial de até 5% do valor oferecido pelas ações da TAP.

O grupo vencedor terá ainda de obter as autorizações regulatórias necessárias, incluindo da Comissão Europeia, o que atirará a conclusão do processo para 2027. Só depois da luz verde de Bruxelas é que terá lugar o pagamento ao Estado — verba que abaterá à dívida pública — e a entrega das ações ao novo parceiro da TAP.