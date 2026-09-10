Educação

Seis projetos ganham 150 mil euros do Prémio Sonae Educação. Conheça os vencedores

Entre mais de mil candidaturas, foram distinguidos seis projetos que se destacam pela promoção da inclusão, inovação e acesso equitativo à educação, incluindo três agrupamentos de escolas públicas.

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Já são conhecidos os vencedores da edição deste ano do Prémio Sonae Educação, que atribui um total de 150 mil euros a projetos que se destaquem, por exemplo, pela promoção da inclusão, pela inovação e pelo acesso equitativo à educação. Entre mais de mil candidaturas, foram distinguidos seis projetos, incluindo três agrupamentos de escolas públicas.

“A Associação No Bully Portugal, a Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social e a Kaizen Education são os vencedores na categoria geral. Na categoria escolas públicas, novidade desta edição, foram distinguidos o agrupamento de escolas Pedro Eanes Lobato (Amora), o agrupamento de escolas de Águeda e os jardins de infância do agrupamento de escolas de Castro Verde“, anunciou esta quinta-feira a Sonae, numa nota enviada às redações.

Segundo o grupo, os projetos vencedores destacam-se “pela capacidade de responder a desafios concretos da educação, através de abordagens que promovem a inclusão, a personalização das aprendizagens, o desenvolvimento de competências digitais e socioemocionais, a inovação pedagógica e a criação de ambientes educativos mais seguros e participativos“.

“No conjunto, as iniciativas envolvem alunos, professores, famílias e comunidades, propondo soluções com potencial para gerar impacto positivo e contribuir para uma educação mais equitativa e preparada para os desafios do futuro”, salienta a Sonae.

Em maior detalhe, na categoria geral, a Associação No Bully Portugal tem um projeto que integra a prevenção do bullying e do cyberbullying na aprendizagem da programação e da cidadania digital. Já a Aproximar tem um projeto que desenvolve competências digitais, socioemocionais e de empregabilidade junto de jovens no estabelecimento prisional de Leiria. Por outro lado, a Kaizen Education tem um projeto que prevê a aplicação de metodologias de otimização para reduzir a burocracia e libertar tempo dos professores para o ensino e acompanhamento dos alunos.

“Entre as escolas públicas, o projeto ‘Itinerários de aprendizagem: personalizar para incluir’, do agrupamento de escolas Pedro Eanes Lobato, adapta os percursos de aprendizagem às necessidades de cada aluno, promovendo o desempenho académico e a motivação; o ‘ProMentI’, do agrupamento de escolas de Águeda, aposta na mentoria interpares para reforçar o sucesso escolar, a integração e as competências socioemocionais; e o ‘Robots que brincam, mentes que crescem’, dos jardins de infância do agrupamento de escolas de Castro Verde, introduz a robótica educativa e metodologias STEAM na educação pré-escolar através de atividades integradas nas histórias e projetos das crianças“, indica ainda a Sonae.

O Prémio Sonae Educação distribui 150 mil euros pelos projetos, os quais vão também passar a integrar o ecossistema Sonae, beneficiando de acompanhamento especializado, mentoria e apoio na implementação e monitorização do impacto das iniciativas.

Sonae

Além do prémio total de 150 mil, que será agora distribuído por estes seis projetos, há a notar que os vencedores passarão a integrar o ecossistema Sonae, beneficiando de acompanhamento especializado, mentoria e apoio na implementação e monitorização do impacto das iniciativas.

Nesta edição, o Prémio Sonae Educação ultrapassa a marca de meio milhão de euros atribuídos desde a sua criação, em 2023. “Nestas quatro edições, o Prémio Sonae Educação recebeu mais de 2.200 candidaturas, demonstrando a sua relevância e capacidade de mobilização junto de escolas, entidades educativas e organizações de todo o país”, sublinha o grupo.

“A educação e a formação foram sempre uma prioridade de Belmiro de Azevedo, que promoveu o investimento nas pessoas, por considerar que o seu próprio percurso só foi possível devido às oportunidades que teve para desenvolver o seu potencial através dos estudos”, remata a Sonae.

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