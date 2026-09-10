Seis projetos ganham 150 mil euros do Prémio Sonae Educação. Conheça os vencedores

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Já são conhecidos os vencedores da edição deste ano do Prémio Sonae Educação, que atribui um total de 150 mil euros a projetos que se destaquem, por exemplo, pela promoção da inclusão, pela inovação e pelo acesso equitativo à educação. Entre mais de mil candidaturas, foram distinguidos seis projetos, incluindo três agrupamentos de escolas públicas.

“A Associação No Bully Portugal, a Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social e a Kaizen Education são os vencedores na categoria geral. Na categoria escolas públicas, novidade desta edição, foram distinguidos o agrupamento de escolas Pedro Eanes Lobato (Amora), o agrupamento de escolas de Águeda e os jardins de infância do agrupamento de escolas de Castro Verde“, anunciou esta quinta-feira a Sonae, numa nota enviada às redações.

Segundo o grupo, os projetos vencedores destacam-se “pela capacidade de responder a desafios concretos da educação, através de abordagens que promovem a inclusão, a personalização das aprendizagens, o desenvolvimento de competências digitais e socioemocionais, a inovação pedagógica e a criação de ambientes educativos mais seguros e participativos“.

“No conjunto, as iniciativas envolvem alunos, professores, famílias e comunidades, propondo soluções com potencial para gerar impacto positivo e contribuir para uma educação mais equitativa e preparada para os desafios do futuro”, salienta a Sonae.

Em maior detalhe, na categoria geral, a Associação No Bully Portugal tem um projeto que integra a prevenção do bullying e do cyberbullying na aprendizagem da programação e da cidadania digital. Já a Aproximar tem um projeto que desenvolve competências digitais, socioemocionais e de empregabilidade junto de jovens no estabelecimento prisional de Leiria. Por outro lado, a Kaizen Education tem um projeto que prevê a aplicação de metodologias de otimização para reduzir a burocracia e libertar tempo dos professores para o ensino e acompanhamento dos alunos.

“Entre as escolas públicas, o projeto ‘Itinerários de aprendizagem: personalizar para incluir’, do agrupamento de escolas Pedro Eanes Lobato, adapta os percursos de aprendizagem às necessidades de cada aluno, promovendo o desempenho académico e a motivação; o ‘ProMentI’, do agrupamento de escolas de Águeda, aposta na mentoria interpares para reforçar o sucesso escolar, a integração e as competências socioemocionais; e o ‘Robots que brincam, mentes que crescem’, dos jardins de infância do agrupamento de escolas de Castro Verde, introduz a robótica educativa e metodologias STEAM na educação pré-escolar através de atividades integradas nas histórias e projetos das crianças“, indica ainda a Sonae.

O Prémio Sonae Educação distribui 150 mil euros pelos projetos, os quais vão também passar a integrar o ecossistema Sonae, beneficiando de acompanhamento especializado, mentoria e apoio na implementação e monitorização do impacto das iniciativas. Sonae

Além do prémio total de 150 mil, que será agora distribuído por estes seis projetos, há a notar que os vencedores passarão a integrar o ecossistema Sonae, beneficiando de acompanhamento especializado, mentoria e apoio na implementação e monitorização do impacto das iniciativas.

Nesta edição, o Prémio Sonae Educação ultrapassa a marca de meio milhão de euros atribuídos desde a sua criação, em 2023. “Nestas quatro edições, o Prémio Sonae Educação recebeu mais de 2.200 candidaturas, demonstrando a sua relevância e capacidade de mobilização junto de escolas, entidades educativas e organizações de todo o país”, sublinha o grupo.

“A educação e a formação foram sempre uma prioridade de Belmiro de Azevedo, que promoveu o investimento nas pessoas, por considerar que o seu próprio percurso só foi possível devido às oportunidades que teve para desenvolver o seu potencial através dos estudos”, remata a Sonae.