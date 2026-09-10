Siderúrgica Megasa investe 300 milhões de euros em Portugal com unidade fotovoltaica nas duas fábricas

O grupo siderúrgico espanhol Megasa vai investir cerca de 300 milhões de euros em Portugal, incluindo na produção de eletricidade fotovoltaica para utilização nas suas duas fábricas no país, anunciou esta quinta-feira a empresa.

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Num comunicado de imprensa, o grupo dono da Siderurgia Nacional compromete-se a realizar investimentos “num valor global superior a 300 milhões de euros, de que se destaca a construção de unidade de geração de eletricidade fotovoltaica para autoconsumo nas fábricas do Seixal e da Maia”.

A construção pretende “reduzir a dependência do nível e da variabilidade dos preços de mercado da eletricidade” na sequência dos “conflitos no Médio Oriente e das transformações que se estão a operar no sistema energético nacional e europeu”, afirma a empresa.

O grupo espanhol considera que o alargamento das compensações do Estado por custos indiretos de CO2, decidida pelo Governo de Luís Montenegro (PSD/CDS-PP), é “da maior importância para o futuro da indústria siderúrgica” no país numa altura em que se verifica o “encerramento de siderurgias na Europa” e “muitas outras” se encontram em risco.

O apoio a que a Megasa se refere corresponde a uma compensação que é concedida às empresas de utilização intensiva de energia através de um reembolso parcial dos custos das emissões indiretas, para as ajudar a responder ao aumento dos preços da eletricidade resultantes dos custos do carbono.

“Não podendo os governos intervir na formação dos preços da eletricidade — que são determinados no mercado ibérico — a decisão” do executivo “tem impacto direto na melhoria da competitividade de todas as indústrias eletrointensivas, designadamente a siderúrgica“, sublinha a Megasa.

A empresa vinca que a energia é o seu segundo “maior custo de produção”, só ultrapassado pela “aquisição de matéria-prima (sucata ferrosa), sendo que as fábricas do Seixal e da Maia são os dois maiores consumidores de eletricidade do país”.

A empresa espanhola, que diz ser o quarto maior grupo siderúrgico europeu de produtos longos, tem uma faturação de 1.800 milhões de euros. “Dois terços deste valor, 1.200 milhões, têm origem nas duas fábricas instaladas em Portugal”, refere.