Sistema Volta recolheu 305 milhões de embalagens nos primeiros cinco meses

O Sistema Volta recolheu mais de 305 milhões de garrafas e latas de bebidas de uso único nos primeiros cinco meses, completos esta quinta-feira, tendo o número de embalagens triplicado nos últimos dois meses, divulgou a entidade gestora.

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A participação no sistema de depósito e reembolso de embalagens tem crescido de forma muito significativa desde o arranque, em 10 de abril, afirma em comunicado a entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso, SDR Portugal.

“Chegar aos 305 milhões de embalagens devolvidas em apenas cinco meses é um marco extraordinário e demonstra, de forma muito concreta, a adesão expressiva dos cidadãos à volta”, destacou o presidente da SDR Portugal, Leonardo Mathias.

Nos primeiros dois meses de funcionamento do sistema Volta ultrapassaram-se os 10 milhões de embalagens devolvidas, aos três meses atingiram-se os 100 milhões de embalagens e aos cinco meses os 305 milhões.

Há um forte crescimento da utilização da rede de recolha e a média de devolução das embalagens ao sistema é atualmente próxima de cinco milhões de embalagens por dia ou mais de 3.400 embalagens por minuto.

O crescimento da devolução de embalagens tem sido acompanhado pelo alargamento da rede de recolha, que tem atualmente 3.000 Pontos volta automáticos em supermercados e hipermercados, e soluções de recolha sem RVM (Reverse Vending Machine), Pontos volta manuais destinados a lojas, minimercados ou supermercados de proximidade.

Para responder a situações de devolução de grandes quantidades de embalagens de uma vez, a rede Volta conta ainda com sete Quiosques em funcionamento, em Albufeira, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão.

Mais cinco Quiosques foram contratados, nos municípios de Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras e Vila do Conde, estando em fase de implementação, segundo a SDR, cujo objetivo é chegar às 50 unidades em todo o país.

O sistema Volta abrange embalagens de bebidas de uso único com capacidade até três litros, como garrafas e latas de plástico, alumínio e aço.

Por cada embalagem recolhida o sistema devolve o valor de depósito de 0,10 euros, desde que a embalagem seja devolvida nas condições previstas.