SOS Voz Amiga lança campanha no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio

A principal peça da campanha é o spot publicitário “Números”, criado pela agência Coming Soon, sendo exibido nas salas de cinema e divulgado nos meios digitais.

A SOS Voz Amiga, linha telefónica de apoio emocional, lançou uma nova campanha de divulgação esta quinta-feira, 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

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A data está também a ser assinalada com “uma jornada contínua de atendimento, entre as 00h00 e as 24h00 de quinta-feira”, explica Francisco Paulino, presidente da SOS Voz Amiga, citado em comunicado.

A principal peça da campanha é o spot publicitário “Números”, criado pela agência Coming Soon, que trabalha com a SOS Voz Amiga pela segunda vez. “O trabalho que a SOS Voz Amiga tem desenvolvido ao longo destes 48 anos teve um enorme impacto e provavelmente já ajudou a salvar muitas vidas”, afirma Marcelo Lourenço, cofundador da agência e um dos criativos responsáveis pela campanha.

A campanha divulga o número de telefone — 21 354 45 45 –, através do qual presta apoio emocional a pessoas em situações de sofrimento provocadas pela solidão, ansiedade ou depressão, ou em risco de suicídio. Adicionalmente, informa o contacto para donativos por MB Way.

“Toda a gente que participou neste projeto sabia que estava a fazer algo especial e muito necessário — e isso fica evidente na qualidade final da campanha”, considera Pedro Bexiga, cofundador da Coming Soon.

A produção ficou a cargo da Show Off Films/Mola, com realização de Alexandre Montenegro. O filme será exibido nas salas de cinema e divulgado nos meios digitais.