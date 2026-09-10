SRS Legal assessora AddLife na aquisição de 100% do capital social da Unicam Sistemas Analíticos

A SRS Legal assessorou a AddLife na aquisição de 100% do capital social da Unicam Sistemas Analíticos, empresa portuguesa especializada na distribuição de equipamento laboratorial analítico avançado.

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A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada por Alexandra Valente, sócia responsável pelo Departamento de Corporate & Finance, contando ainda com a participação do coordenador Miguel Pereira Bonifácio e da associada Clara Andrade Coelho.

A operação, concluída a 8 de setembro de 2026, reforça a presença da AddLife no mercado português e a sua posição na área da tecnologia laboratorial avançada, passando a Unicam a integrar a área de negócio Labtech do grupo.

Em atividade desde 1991, a Unicam conta com cerca de 20 colaboradores e uma faturação anual de aproximadamente 10 milhões de euros. A empresa fornece equipamentos, consumíveis, assistência técnica, serviços e formação nas áreas da cromatografia, espetrometria e tecnologia de micro-ondas, tendo como clientes universidades, instituições de investigação e empresas de diferentes setores industriais.

A AddLife é um grupo sueco de Life Science com presença no mercado europeu, que reúne cerca de 85 empresas operacionais e 2.300 colaboradores. Cotada na Nasdaq Stockholm, disponibiliza produtos, serviços e soluções dirigidos, entre outras áreas, aos sectores da saúde, investigação e tecnologia laboratorial.

“Esta operação evidencia a atratividade de empresas portuguesas altamente especializadas para grupos internacionais com estratégias de crescimento de longo prazo. Para a SRS Legal, é particularmente relevante acompanhar a AddLife neste investimento, que reforça a sua presença em Portugal e se enquadra na nossa experiência em transações de M&A nos sectores de Life Sciences & Healthcare e tecnologia”, afirma Alexandra Valente.