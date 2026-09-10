Thales Alenia Space vai fornecer payloads para 330 satélites da IRIS 2

A Thales Alenia Space vai fornecer os payloads dos 330 satélites em órbita baixa (LEO) da constelação europeia IRIS 2, numa nova fase do programa destinado a reforçar a soberania e a autonomia espacial da Europa. A joint venture entre a francesa Thales (67%) e a italiana Leonardo (33%) assinou um acordo com a Eutelsat, responsável pelo segmento LEO da constelação no consórcio SpaceRISE, para fornecer os equipamentos destinados aos satélites.

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O entendimento representa uma tranche de cerca de 500 milhões de euros de um contrato global do programa para a Thales Alenia Space que deverá ultrapassar os 3 mil milhões de euros.

“Quero expressar a minha gratidão à Comissão Europeia, ao consórcio de operadores de telecomunicações SpaceRISE e à Eutelsat por depositarem a sua confiança na Thales Alenia Space, que fornecerá todas as cargas úteis de comunicações governamentais para os 330 satélites IRIS 2 em Órbita Terrestre Baixa”, vincou Hervé Derrey, presidente e CEO da Thales Alenia Space, citado em comunicado.

Avaliado em cerca de 10 mil milhões de euros, o projeto recebeu um reforço de 66 novos satélites em órbita baixa (LEO). Na sua totalidade, a infraestrutura será composta por 348 satélites, dos quais 18 em órbita média e 330 em órbita baixa — divididos entre 264 modelos de uso dual e 66 que operam exclusivamente em “bandas Ka militares” -, com lançamento previsto para 2029.

O IRIS 2 foi desenhado para assegurar comunicações governamentais seguras para áreas como proteção civil, gestão de emergências, segurança e defesa, além de serviços comerciais entre empresas.

“O IRIS 2 representará o auge das constelações de telecomunicações. A nossa empresa aproveitará o seu legado único em constelações, cargas úteis digitais, comunicações 5G e segurança de sistemas para responder a este programa estratégico, que é essencial para a Europa reforçar a sua soberania e autonomia espacial“, acrescentou o responsável na nota de imprensa.

No desenho industrial da primeira camada, que diz respeito aos 66 satélites LEO que operam exclusivamente na faixa de frequência Ka, conhecidos como IRIS 2 Layer One, a Thales Alenia Space será responsável pelos payloads, enquanto a Airbus Defence and Space fornecerá as plataformas e fará a integração dos satélites.

Em relação à segunda camada, composta por 264 satélites LEO com bandas Ku/Ka, a Thales Alenia Space continuará responsável pelos payloads governamentais, enquanto as plataformas serão desenvolvidas pela Aerospacelab. O lançamento desta segunda camada está previsto para 2030.