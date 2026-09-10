Turistas portugueses no Brasil sobem 25% até julho e são os principais da Europa

Os portugueses voltaram a ultrapassar os franceses como os principais turistas europeus no Brasil, ascendendo a cerca de 178 mil até julho, um aumento de 25% face ao período homólogo, disse o diretor-presidente da Embratur à Lusa.

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“Entre janeiro e julho de 2026, o país recebeu 5.874.981 turistas estrangeiros”, e destes “177.956 vieram de Portugal, um crescimento de 24,9%” quando comparado com o mesmo período de 2025, disse Bruno Reis à Lusa, à margem de um evento da TAP.

A companhia aérea de bandeira celebra em 2026 os 60 anos do primeiro voo regular para o Brasil, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, destino que é um dos três mais importantes da TAP naquele mercado, a par de São Paulo e do Recife, e assinalou a data, na quarta-feira à noite, no Estoril (Cascais).

“Pela primeira vez, acho que dos últimos 10 anos, de janeiro a julho, Portugal é o maior mercado emissor da Europa para o Brasil, de novo, passando França”, tinha afirmado o responsável da Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, durante o evento.

À margem do evento, o responsável acrescentou à Lusa que o desempenho até julho, reforça “a importância da conectividade entre os dois países” e é “resultado da estratégia comercial da Embratur, adotada com o Plano Brasis de marketing e promoção internacional”.

No evento, o presidente do Conselho de Administração (‘chairman’) da TAP reiterou a importância estratégica do Brasil, destino que a companhia quer continuar a desenvolver, e para onde opera em 15 destinos, 10 estados de forma exclusiva e é líder europeia.

O diretor-presidente da Embratur enalteceu “a coragem que muitos dos antepassados tiveram” quando abriram a primeira ligação aérea para o Rio de Janeiro. “É um momento para nos podermos inspirar nesses 60 anos [de parceria entre a TAP e o Brasil] e celebrar isso de uma maneira muito assertiva e estratégica”, afirmou.

Bruno Reis lembrou ainda que o Brasil se conseguiu “reposicionar no mercado internacional” em 2025. “Atingimos números nunca antes atingidos na história do nosso país. Isso é também por conta dessa nossa colaboração com a TAP. Eu comento sempre que a TAP não liga só a 15 cidades. Ela faz uma ligação muito estratégica e específica com seis biomas no Brasil. É a única companhia aérea que consegue ter a ligação com todos os nossos biomas. E isso é muito estratégico. Isso é muito importante para ajudar os destinos” turísticos, afirmou.

O ‘chairman’ da TAP, Carlos Oliveira, disse que em 2025 foram mais de 2,2 milhões os passageiros que a TAP transportou entre os dois continentes, entre Europa e América do Sul, em particular Brasil. Em 14 de junho, a Lusa noticiou que o Governo brasileiro estava a apostar em campanhas culturais para atrair turistas portugueses, num ano em que espera receber até 300 mil visitantes de Portugal, um novo máximo histórico, disse à Lusa fonte oficial.

Para sustentar esse crescimento, a aposta agora passa por reforçar a estratégia de promoção baseada na cultura brasileira, sobretudo na música e no audiovisual, transformando-as em instrumentos de atração turística.

O número de turistas portugueses no Brasil em 2025 atingiu os 273.483, o maior número registado desde 2007 e um crescimento de mais de 25% face a 2024. Este valor é apenas ultrapassado pelos 280.438 em 2007, segundo a Embratur.

O Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas estrangeiros em 2025, um número recorde e 37,1% superior ao de 2024. Além de superar de forma significativa os 6,8 milhões de turistas estrangeiros recebidos em 2024, que constituíam um recorde, o Brasil conseguiu também ultrapassar largamente a meta (6,9 milhões) de visitantes definida para 2025.