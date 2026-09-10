Ucrânia em conversações com a União Europeia para aderir à IRIS 2

A Comissão Europeia iniciou negociações com a Ucrânia para a adesão ao programa europeu da futura constelação de satélites da União Europeia (UE) IRIS 2, que garantirá aos Estados-membros uma rede de comunicação segura, inclusive de temas de defesa, assim como adesão ao projeto Govsatcam.

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“Iniciámos negociações para a adesão da Ucrânia ao Govsatcom e ao IRIS 2”, anunciou Andrius Kubilius, comissário europeu para a Defesa e o Espaço, na Cimeira Espacial Internacional em Paris, citado pelo Euractiv. O responsável referiu também o programa Govsatcom da UE, que reúne capacidades de comunicações por satélite governamentais e comerciais dos países do bloco europeu.

O Velho Continente quer competir com a Starlink. Pressionada pela escassez de sistemas de defesa aérea, Kiev tem procurado reforçar as suas capacidades de contenção de ataques russos através dos sistemas da empresa do norte-americano Elon Musk. E, recentemente, o presidente da Ucrânia pediu ao homólogo norte-americano que falasse com Musk sobre a possibilidade de permitir o uso do Starlink em drones de longo alcance até 200 quilómetros dentro da Rússia.

Airbus e Thales Alenia fecham acordos com IRIS 2

Em julho, a Comissão Europeia e o consórcio SpaceRISE (constituído pelo SES, Eutelsat e Hispasat) assinaram um acordo para a implementação da IRIS 2. Nos termos do acordo, os fabricantes europeus comprometeram-se a fornecer os satélites adicionais, concebidos com maior resiliência.

A futura constelação consiste em 348 satélites, dos quais 330 em órbita baixa e 18 em órbita média da Terra, com elementos opcionais adicionais para apoiar missões específicas.

Nesta quinta-feira, tanto a Airbus Defence and Space como a Thales Alenia Space anunciaram acordos com a Eutelsat, a empresa responsável pelo segmento de órbita baixa (LEO) da constelação no consórcio SpaceRISE para começar a produzir os primeiros satélites do IRIS 2 e fornecer os payloads desses 330 satélites da constelação europeia.