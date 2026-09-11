Afinal, FlixBus só deverá entrar a 29 de setembro no Terminal de Sete Rios

Continua o conflito entre a Rede Expressos e a FlixBus, com o Terminal Rodoviário de Sete Rios no centro do litígio. Depois de, na terça-feira, a Rede Expressos ter emitido um comunicado em que criticava as “acusações falsas” da empresa alemã e sublinhava que esta já podia operar em Sete Rios desde agosto, surge agora um novo capítulo na disputa.

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A empresa do Grupo Barraqueiro anunciou esta sexta-feira em comunicado que a FlixBus adiou, uma vez mais, o início da sua operação no Terminal Rodoviário de Sete Rios, desta vez de 24 para 29 de setembro.

Segundo a empresa, para operar legalmente no terminal, a FlixBus tem de obter as licenças obrigatórias, algo que ainda não tinha acontecido no início de setembro. A Rede Expressos recorda ainda que concedeu acesso à empresa alemã ao terminal a 22 de maio de 2026 e atribui o novo adiamento a uma decisão da própria FlixBus.

A Rede Expressos afirma que continuará a defender uma concorrência “transparente”, com regras iguais para todos os operadores, e o respeito pela capacidade física e pelas condições operacionais do terminal. A segurança dos passageiros, trabalhadores e demais pessoas e bens presentes em Sete Rios é, segundo a Rede Expressos, uma “prioridade inegociável”.

Na última semana o conflito entre as empresas intesificou-se, depois de a FlixBus avançar com uma ação executiva para exigir o cumprimento da decisão de 8 de março do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que determinou o acesso da transportadora ao terminal de Sete Rios.

A FlixBus acusa a Rede Expressos de prolongar a indefinição sobre a entrada no terminal e de criar “apenas uma aparência de cumprimento” da decisão judicial. A empresa diz ter apresentado um plano faseado para iniciar a operação e afirma que, perante a falta de avanços, avançou em agosto com a ação executiva e com uma participação criminal contra os gestores da Rede Expressos.