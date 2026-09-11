Air France-KLM inclui troca de ações na proposta pela TAP

A Air France-KLM incluiu na sua proposta vinculativa para a aquisição de 44,9% da TAP a possibilidade de o Estado português receber, total ou parcialmente, ações do grupo comprador como contrapartida, avança o Jornal Económico. Esta opção, prevista no caderno de encargos, permitiria ao Estado trocar parte ou a totalidade do valor da venda por uma participação na Air France-KLM, que poderia depois vender em bolsa ou manter, apostando numa eventual valorização. A proposta da Lufthansa não contempla esta alternativa.

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As propostas da Air France-KLM e da Lufthansa foram consideradas globalmente muito próximas pelo Governo de Luís Montenegro, apesar das diferenças no seu conteúdo, o que levou à abertura de uma fase de negociações bilaterais com ambos os grupos. O objetivo é obter propostas melhoradas e selecionar um único candidato para a negociação final, sendo possível que o Executivo venha a exigir que a contrapartida pela venda seja feita exclusivamente em dinheiro.

As negociações deverão decorrer até ao final de setembro, seguindo-se a apresentação das propostas finais revistas e uma nova avaliação da Parpública. Segundo avançou esta semana o ECO, citando uma fonte próxima do processo, o vencedor da privatização da TAP deverá ser conhecido em meados de outubro, após a entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) no Parlamento, prevista até 10 de outubro, e antes do início da discussão parlamentar.

Entre as vantagens da Lufthansa está a pertença à Star Alliance, a mesma aliança da TAP, o que poderá facilitar a integração e a criação de sinergias. Já a Air France-KLM tem experiência na convivência com Estados no capital, uma vez que os governos francês e holandês são acionistas do grupo, um fator que poderá pesar tendo em conta que Portugal manterá uma posição maioritária na TAP.