Airbus ganha contrato para construir futura constelação de satélites militares da França

A França vai renovar a sua capacidade de inteligência militar baseada no espaço com o programa CASSIOPÉE, atribuído pela Direção-Geral de Armamento (DGA) à Airbus Defence and Space, como contratante principal, e à francesa Unseenlabs. O contrato foi anunciado pela ministra francesa das Forças Armadas e dos Antigos Combatentes, Catherine Vautrin, à margem da Cimeira Espacial Internacional, em Paris.

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O programa vai substituir, até 2032, os satélites da constelação CERES e pretende manter uma capacidade operacional de inteligência de sinais eletromagnéticos (SIGINT) baseada no espaço, ao mesmo tempo que introduz melhorias de desempenho técnico e de resposta operacional.

“Com este contrato, a Airbus Defence and Space contribui para a soberania e autonomia estratégica da França. Por meio de nossa parceria com a Unseenlabs, confirmamos a vitalidade do ecossistema espacial francês”, disse Alain Fauré, chefe de Sistemas Espaciais da Airbus Defence and Space, citado em comunicado.

A Airbus será responsável pela integração do sistema e pelo segmento terrestre e centro de controlo. A empresa vai também fornecer os satélites, baseados na sua plataforma de última geração S250, utilizada mais recentemente na constelação CO3D, programa francês de observação da Terra desenvolvido pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais da França (CNES).

A Unseenlabs, por sua vez, vai contribuir com a sua experiência em planeamento de missões e processamento terrestre e de bordo, além de fornecer um segmento terrestre e uma nova carga útil.

“O CASSIOPÉE ilustra a sinergia entre a Airbus, uma empresa com longa trajetória na indústria espacial, e a Unseenlabs, pioneira no setor espacial francês. Ao combinarmos nossa experiência, ajudaremos a equipar a França com um sistema SIGINT espacial soberano e de alto desempenho, adaptado aos novos desafios operacionais”, assinalou Clément Galic, cofundador e CEO da Unseenlabs, citado na nota de imprensa.

A tecnologia SIGINT permite a “deteção, caracterização e rastreamento de transmissores que possam representar ameaças a áreas de interesse estratégico e teatros de operações”, através da recolha e análise avançada de sinais eletromagnéticos.