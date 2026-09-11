Bernard Arnault sai do top 10 dos mais ricos do mundo. Lista é agora dominada por americanos

O património líquido do magnata francês do setor dos bens de luxo caiu para 143 mil milhões de dólares, cerca de 123 mil milhões de euros. O top 10 passa a estar dominado por norte-americanos.

O bilionário francês Bernard Arnault, fundador e presidente da LVMH, deixou o grupo das 10 maiores fortunas do mundo, onde estava desde 2017, noticia a Bloomberg. Com esta saída, o top 10 passa a estar dominado por norte-americanos, maioritariamente do setor tecnológico.

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O património líquido do magnata francês do setor dos bens de luxo caiu para 143 mil milhões de dólares, cerca de 123 mil milhões de euros. Com a saída de Arnault do top 10 — que foi a primeira pessoa fora da América do Norte a integrar a lista –, o investidor e ex-diretor executivo da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, passa a integrar o restrito grupo das maiores fortunas do mundo.

A lista é liderada pelo dono da Tesla, Elon Musk, com uma fortuna de 918,8 mil milhões de dólares, cerca de 790,98 mil milhões de euros. Entre os bilionários do setor tecnológico estão ainda Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin e Michael Dell.

O grupo liderado por Bernard Arnault arrancou o primeiro semestre do ano a perder. O maior conglomerado de marcas de luxo do mundo faturou 38,6 mil milhões de euros no primeiro semestre. Os números representam uma queda de 3% da receita e de 4% nos lucros face ao mesmo período em 2025. Já as vendas aumentaram 2%.

De acordo com a LVMH, o crescimento orgânico do grupo acelerou para 3% no segundo trimestre, depois de ter atingido 1% nos primeiros três meses do ano. Sem o conflito no Médio Oriente, os números poderiam ter chegado aos 4%, sustenta.

Face aos resultados, os investidores já começaram a sondar, junto de Arnault, qual é o plano de sucessão do grupo, mas o homem mais rico de França remeteu-se ao silêncio. Ainda assim, a imprensa francesa diz que o bilionário, de 77 anos, distribui poder e exposição entre os filhos, testando-os à frente das várias maisons do grupo, e nas várias áreas (moda, relógios, vinhos).

A LVMH apresentou receitas de 80,8 mil milhões de euros e lucros de 17,8 mil milhões no exercício de 2025. Fundada em 1987 da junção da Louis Vuitton e da Moët Hennessy, é hoje uma das maiores empresas francesas em valor de mercado. Tinha 10 maisons no momento da fundação, hoje congrega 75. Entre elas, a Dior, Givenchy e Loewe.

Desde 2000, a LVMH realizou 206 aquisições e vendeu 122 ativos, de acordo com dados da Dealogic citados pelo Financial Times. Entre as maiores operações estão as aquisições da Tiffany por 16 mil milhões de dólares em 2020 e a da Bvlgari por 3,7 mil milhões de euros em 2011. Foi um dos maiores patrocinadores dos jogos olímpicos de Paris, em 2024, e é, pela segunda temporada, um dos mais importantes patrocinados do campeonato de F1.