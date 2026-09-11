Bruxelas aprova mais 6,1 mil milhões de euros para defesa aérea e antimísseis da Ucrânia

A Comissão Europeia vai enviar para a Ucrânia mais 6,1 mil milhões de euros para a Ucrânia adquirir novos produtos de defesa, incluindo sistemas de defesa aérea e antimísseis, munições, drones e guerra eletrónica.

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“Com esta aprovação, a Ucrânia agora também pode comprar o equipamento Patriot de que precisa para proteger melhor seus céus dos ataques indiscriminados da Rússia. Juntamente com os nossos Estados-membros e a NATO, continuaremos a contribuir para a Ucrânia, reforçando simultaneamente a defesa da própria Europa”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, citada em comunicado.

Em agosto, no Dia da Independência da Ucrânia, o executivo anunciou 6,1 mil milhões de euros em novas aquisições de material de defesa para a Ucrânia. O montante adicional, anunciado esta sexta-feira, destina-se a apoiar a capacidade da Ucrânia para resistir aos contínuos ataques com mísseis balísticos e drones russos, através de aquisições a empresas ucranianas e da União Europeia (UE).

Na sequência do acordo alcançado pelos 27 países da UE, Kiev poderá mobilizar os fundos para comprar mísseis PAC-3 para os sistemas norte-americanos Patriot. O pacote inclui ainda cinco derrogações às condições habituais de elegibilidade: três para drones e componentes fabricados na Ucrânia que excedam os limiares de custo e dois para equipamento fabricado nos EUA, nomeadamente através do mecanismo Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) coordenado pela NATO.

A Comissão Europeia destaca o momento crucial para “acelerar as entregas na UE através da redução de existências, da redefinição das prioridades das encomendas e do aumento da produção”, numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem reafirmado as dificuldades para intercetar os mísseis balísticos russos.

O executivo comunitário está a rever os contratos antes de libertar os fundos. O objetivo é garantir o cumprimento das condições do empréstimo à Ucrânia e dos termos acordados com os Estados-membros.

O financiamento aprovado esta segunda-feira integra o Empréstimo de Apoio à Ucrânia, no valor de 90 mil milhões de euros, e surge numa altura em que a Rússia intensifica os ataques com mísseis balísticos e drones.

O empréstimo prevê 30 mil milhões de euros para apoio orçamental e 60 mil milhões para a defesa durante 2026 e 2027, incluindo 28,3 mil milhões de euros em 2026 destinados a reforçar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia. A Comissão já desembolsou 8,35 mil milhões de euros em financiamento da defesa para a Ucrânia este ano.