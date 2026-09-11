Carneiro defende que jornais confirmam aumento da receita do Estado com combustíveis

O secretário-geral do PS afirmou que notícias publicadas esta sexta-feira confirmam as críticas que tem feito ao Governo sobre o aumento da receita do Estado com os combustíveis, acusando o executivo de “dar com uma mão e tirar com as duas”.

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“Nós temos tido razão em muitas coisas e eu chamo a atenção para as capas dos jornais de hoje. Certamente verificaram que tudo aquilo que disse nos últimos 15 dias sobre o aumento da receita à custa dos combustíveis, hoje são os jornais que vêm comprovar e o trabalho dos senhores jornalistas”, sublinhou.

À entrada para uma reunião com membros do conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), agendada para o final da manhã na sede da instituição em Coimbra, José Luís Carneiro defendeu que as notícias publicadas por um diário e um semanário demonstram que tinha razão nas críticas dirigidas ao Governo.

“Em regra, o secretário-geral do PS, quando fala, fala para o bem do país. E, em regra, falo depois de estudar os assuntos e de forma sustentada, como se pode ver hoje, em duas capas de importantes jornais, no caso de um semanário e também de um diário que nós respeitamos muito”, afirmou.

Aos jornalistas, o líder socialista vincou que as notícias publicadas mostram que estava certo quando disse que “o Governo deu com uma mão e está a tirar com as duas”.

“Ou seja, há um aumento brutal da receita que resulta, quer do IVA, quer também do aumento dos impostos sobre os combustíveis adotado em 2024 e também em 2025, mas com efeitos em 2026“, sustentou.

No seu entender “o mini bónus em termos de IRS” e “a espécie de apoio a um cabaz de Natal, que é isso quando se fala de bónus às pensões”, vêm demonstrar que “entre o deve haver o Estado e o Governo vão arrecadar um bolo ainda bastante mais forte do que aquele que estão a atribuir às pessoas”.