CGTP convoca “grande manifestação nacional” para 17 de outubro

A CGTP-IN vai convocar uma “grande manifestação nacional” a realizar-se em Lisboa, Porto e Coimbra para dia 17 de outubro, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral em conferência de imprensa, em Lisboa.

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“Nesta perspetiva de construção da luta”, a CGTP vai avançar “com um mês de ação, de mobilização e luta”, entre 17 de setembro e 17 de outubro, tendo em vista “discutir com os trabalhadores a ação reivindicativa”, anunciou Tiago Oliveira em conferência de imprensa, onde foi apresentada a “Política Reivindicativa” da central sindical para 2027.

Nestes dias serão realizadas diversas ações nas empresas e locais de trabalho, nomeadamente plenários e concentrações à portas das empresas, sendo que o objetivo é ” envolver os trabalhadores na discussão política”, segundo explicou.

No final deste período, em 17 de outubro, vai ser realizada “uma grande manifestação nacional” em Lisboa, Porto e Coimbra para que os trabalhadores possam “trazer para a rua a sua contestação”, acrescentou, sinalizando que espera a adesão de “milhares e milhares” de trabalhadores.