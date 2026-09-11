Diplomata Nuno Brito vai presidir à comissão que acompanha investimentos militares

O Governo nomeou esta sexta-feira o diplomata de carreira Nuno Filipe Alves Salvador e Brito para presidir à comissão criada para acompanhar os investimentos na área da Defesa, incluindo os empréstimos europeus SAFE.

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Em comunicado, o executivo adianta que o Conselho de Ministros, reunido esta sexta-feira por via eletrónica, aprovou uma resolução “que nomeia Nuno Filipe Alves Salvador e Brito para o cargo de presidente da Comissão de Acompanhamento dos Investimentos na Defesa“.

Em causa está a criação da Comissão de Acompanhamento dos Investimentos na Defesa (CAID), publicada em Diário da República em julho, estrutura “de acompanhamento, monitorização e emissão de recomendações relativas à execução dos investimentos em defesa nacional e do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (Instrumento SAFE)”.

Nessa altura, o Governo indicou que esta estrutura seria presidida por “uma personalidade independente de reconhecido mérito designada pelo Conselho de Ministros” sob proposta do ministro da Defesa Nacional.

O nome escolhido foi o de Nuno Filipe Alves Salvador e Brito, embaixador de Portugal no Reino Unido desde 2022 e diplomata de carreira. Nasceu em Angola, em 1959.

Já foi Representante Permanente de Portugal junto das Nações Unidas, Embaixador nos Estados Unidos e Representante Permanente junto da União Europeia.

Além do presidente, a Comissão de Acompanhamento dos Investimentos na Defesa é composta por um representante dos Negócios Estrangeiros, um das Finanças, um da Economia e Coesão Territorial e um da Defesa Nacional, bem como de “um representante de cada um dos três maiores grupos parlamentares”, ou seja, PSD, Chega e PS.

Esta comissão foi criada numa altura em que Portugal está a aumentar de forma significativa os seus investimentos em Defesa, incluindo a aplicação das verbas dos empréstimos europeus SAFE (Instrumento de Ação para a Segurança da Europa), cuja candidatura ronda os 5,8 mil milhões de euros.

A propósito destes investimentos, o Governo criou ainda uma segunda entidade, a Comissão de Auditoria e Controlo do SAFE (CAC-SAFE), órgão responsável pela fiscalização, auditoria e controlo da aplicação dos fundos do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE) em Portugal.